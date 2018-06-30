Нобель Арустамян: Жирков, Фернандес и Головин получат передышку в матче с Уругваем

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Нобель Арустамян: Жирков, Фернандес и Головин получат передышку в матче с Уругваем

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, какие изменения в составе может сделать главный тренер сборной России Станислав Черчесов в игре с Уругваем.

"Если Черчесов не передумает, то в сегодняшнем составе будет три изменения. По крайней мере, тренер так планировал вчера. Жирков, Фернандес, Головин не сыграют. По разным причинам.

Их заменят Смольников, Кудряшов и Алексей Миранчук. Все логично и по позициям.

Но для меня главный вопрос – выйдет ли еще в основе на турнире Федор Смолов", – сказал Арустамян.

Телеграмм-канал Нобеля Арустамяна
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:53
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17
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№17 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 13:25) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: сеноповал
Цитата: Volodia379
очему какой то армянин все знает больше всех о нашей сборной!?

Сто процентов, что ты не русский, чучмек

Вы русский! Вам рассказать кто ваши предки?
Меря, мурома, веси, карелы, фины, мордва, мари, черемисы и др крещенные финно-угорские народы и плюс немного татар. Специально смотрю футбол из Саранска.
Ну ей богу. Никак не могу отличить русских от мордва. Все на одно лицо.
Или езжу в Йошкар-Олу - то-же самое.Недавно познакомился с Николаем из Волжска (Мари-Эл). На 100% был уверен, что он русский.
А когда сдружились близко, спросил специально. Он мне сказал, что он мариец во всех поколениях, который знает. 3 поколения до него.

А армяне, как и все другие, великий народ.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№16 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
на самом деле не очень умно менять победный состав.победа нужна.или ничья,но об этом лучше не думать.на испанцев не очень хочется попадать.с другой стороны-уже вошли в число лучших 16 команд мира,что уже достижение само по себе...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№15 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 12:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Magmus
видимо шоры на глазах не только у коней бывают... клубные пристрастия не дают быть объективным? в отборе - лучше, в креативе - скорее всего лучше, объём работы (то что ты называешь бегает) - на две головы лучше... так что он по всем параметрам лучше, о чём и говорит интерес к нему европейских клубов

Это твое личное мнение не более, а про интерес европейских клубов ты знать в принципе не можешь, слушаешь бла бла журналюг и агентов
Если по твоему Головин креативнее Миранчука, тогда извини тебе к окулисту или керлинг смотреть
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 12:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
очему какой то армянин все знает больше всех о нашей сборной!?

Сто процентов, что ты не русский, чучмек
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: Volodia379 (Сегодня, 12:53) #
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Почему какой то армянин все знает больше всех о нашей сборной!? Везде без мыла входит! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№12 Написал: Поло (Сегодня, 12:53) #
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5-4-1 будет
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№11 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 12:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV 77
Это твое личное мнение и не более, по мне лучший в сборной сейчас Черышев, а Миранчук в сравнении с Головиным просто умнее играет, но бегает меньше

видимо шоры на глазах не только у коней бывают... клубные пристрастия не дают быть объективным? в отборе - лучше, в креативе - скорее всего лучше, объём работы (то что ты называешь бегает) - на две головы лучше... так что он по всем параметрам лучше, о чём и говорит интерес к нему европейских клубов


--------------------
даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
№10 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 12:40) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Magmus
во всяком случае в этом составе он лучший

Это твое личное мнение и не более, по мне лучший в сборной сейчас Черышев, а Миранчук в сравнении с Головиным просто умнее играет, но бегает меньше
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: Антон Дремченко (Сегодня, 12:34) #
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online

Magmus,
Обнуляются они вроде только на финал
Регистрация: 25.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 12:32) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Кудряшов - это полная жопа! Или красную получит, или проходной двор устроит по своей бровке! Остальные замены ещё ничего так себе. А не выставить ли нам против тандема уругвайцев Кавани - Суарес наш тандем Смолов - Дзюба? И устроить "рубку"! Только бы без травм...

ЧЕРЧЕСОВ, КУДРЯШОВ ОСОБЕННО НУЖДАЕТСЯ В ПОДСТРАХОВКЕ ЦЕНТРДЕФА И ПОЛУЗАЩЕЙ, ИБО ЧАСТО ПРОВАЛИВАЕТСЯ!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№7 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 12:30) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Антон Дремченко
Насчет Фернандеса не знаю, а остальные логично.. Жирков все получает какие то микро повреждения, поэтому есть смысл дать отдых, а Головин висит на карточке и рискует пропустить 1/8 если вдруг получит еще желтую

желтые обнуляются вроде

Цитата: serega_user
Только не Кудряш(

только не Смольников

Цитата: SPV 77
А кто если Жирков не может по состоянию? Тут нет вариантов. Смольников тоже без альтернативы. Миранчук более креативен чем Головин и быстрее думает, все и правда логично, если эти замены все же будут

чё ты постоянно на Головина гонишь??? нормальный он, во всяком случае в этом составе он лучший


--------------------
даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
№6 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 12:18) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Только не Кудряш(

А кто если Жирков не может по состоянию? Тут нет вариантов. Смольников тоже без альтернативы. Миранчук более креативен чем Головин и быстрее думает, все и правда логично, если эти замены все же будут
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Антон Дремченко (Сегодня, 12:17) #
  • +1
  •  (1)
online

SVN,
Насчет Фернандеса не знаю, а остальные логично.. Жирков все получает какие то микро повреждения, поэтому есть смысл дать отдых, а Головин висит на карточке и рискует пропустить 1/8 если вдруг получит еще желтую
Регистрация: 25.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: ANTON-NSK Новосибирск (Сегодня, 12:10) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Опять этот балабол нобель
Регистрация: 16.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 12:04) #
  • -1
  •  (3)
online

бред!откуда он знает?России нужно занимать первое место,победный состав не меняют,если только не травмы.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: serega_user
Только не Кудряш(

Арустамян в 99% из 100% обычный пи****ол, не стоит расстраиваться, не увидев стартовый состав.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Только не Кудряш(


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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