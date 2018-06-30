Блаттер: вашим игрокам нужно уезжать в Европу. Покажите миру, что у вас есть не только хоккей!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
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A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
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Новости партнеров

Блаттер: вашим игрокам нужно уезжать в Европу. Покажите миру, что у вас есть не только хоккей!

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил мнение, что российские футболисты должны стремиться выступать в зарубежных чемпионатах.

"Вот есть у вас Денис Черышев, который играет в "Вильярреале". Думаю, остальным вашим игрокам нужно следовать его примеру и стремиться уехать за границу. Они так будут популяризировать российский футбол и в других странах, и в своей. Российские мальчишки будут видеть, что они могут уехать в хорошие европейские клубы. Нельзя думать: у нас и так много денег, нам и здесь хорошо. Нужно думать о развитии футбола. Это спорт номер один. Так что вперед! Go, go!

Покажите миру, что у вас есть не только хоккей!", — заявил Блаттер.

Sport24
Теги: Блаттер
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№44 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 15:34) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Odyssey
ам платят за игру, а не за то чем занимаются у нас

О!
Хоть кто то обозначил тему - качество товара и его цену
В России нет ни одного молодого игрока дороже ста рублей - только лохотрон
Жиркову я бы дал миллион - но он не хочет ))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№43 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 15:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Там платят за игру, а не за то чем занимаются у нас
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№42 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 15:30) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сеноповал
деревня

По шумерски - это рагуль. Или селюк. Чубатый холоп, короче


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№41 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 15:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
когда лечиться начнешь?

На следующий день, когда тебя усыпит ветеринар
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№40 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
сеноповал,
гриша,ты когда лечиться начнешь?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№39 Написал: Академия (Сегодня, 15:28) #
  • 0
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Болеет за:
«Рубин»
Считаю это надо понимать молодым игрокам. Вернуться всегда можно будет, но если там заиграет это будет ключ от всех дверей. А если останутся, что их ждет впереди, какого рода деградация. Раз уж посвятил жизнь футболу и спорту, надо бороться за кубки, а не за выживание
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№38 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 15:27) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ale
Кому не нравится, пусть уезжают.

Всех посажу )))))))))))))))))))))
Пусть играют только члены партии ))))))))))))))))
ВСЕМ ПАСТЬ ПОРВУ ЗА РОДИНУ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Мессям и Рональдам - пусть домой езжают, деревня ))))))))))))
Иш ты, пристроились на чужбине, гады !!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№37 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 15:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Максимовичу и хорвату

Еще Таски ушел smirk


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№36 Написал: ale Вятка (Сегодня, 15:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
если лимит отменят, тогда в матче спартак-зенит будет играть 11 бразильцев спартака против 11 аргентинцев зенита) Зачем это надо? нужен просто ввести потолок зп и соблюдать его. Вон Гинер договоры перезаключает со снижением. Надо всем так сделать одновременно. Кому не нравится, пусть уезжают.


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№35 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: PanoV
Не так считаешь. У вас в заявке в команде 12 иностранцев сейчас, не считая Жиго ( Максимовича посчитал).

Есть ложь, наглая ложь и статистика. © народная мудрость

Максимовичу и хорвату аренду не продлили, Тасчи ушел, у Нимели заявка в Спартаке-2. Вряд ли в основу заявят, на вырост брали, чтобы попытаться продать, если в основу не потянет.

Цитата: PanoV
если нравится смотреть на безальтернативного Комбарова

Не прибавит Комбаров, будут вместо него Мельгарехо, Тигиев или Рассказов. Не дай бог, очередного перспективного Рохо купят, который в России будет груши околачивать, а потов в загранке зафеерит.

Но, убей Бог, не вижу, как разрешение увеличить количество легов на поле повысит шансы того же Бакаева заиграть в основе. А без регулярной игры так и останется "подававшим надежды". Или отсидит на лавке еще сезон и уйдет в менее амбициозную команду, и там до сборной дорастет, как и многие бывшие игроки Спартака, которых по глупости (покупка лега на его место) или по жадности (и до Федуна, и при нем) отпустили. Список можно длинный написать начиная с Евсеева.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№34 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Бородач, к таланту нужна база, тогда талант превращается в состоявшегося игрока...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№33 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: sanyapytilin
И никогда не научимся, я сам СДЮШОР заканчивал и при таком уровне подготовки и тренировках 2 раза в неделю, игре на "гарюхе" и сборах в Кабардинке)))) ну как я мог стать футболистом))) Играл в КФК максимум...Базы не было...


У меня товарищ никакие секции и школы не посещал, но в футбол играл очень здорово -- мяч укрывал как подпольщик газету,дриблинг бешеный и мячик почему то был как клеем приклеенный к его ноге --не помню в70 - 72г? на детском первенстве России в Грозном он забрал призы за работу с мячом и пр. -- но у него было плохое зрение и плоскостопие -- в армии он не служил ---- вот вылитый Марадона по телосложению и тоже 60г рождения ---- видать только господь выдает таланты...

Цитата: сеноповал
Чем, кроме автомата калашникова ?
Ничего не могу припомнить


У тебя голова маленькая помнить...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№32 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: cska1971
Можно подумать, от лимита 10+15 Гинер разбогатеет...

Но ему будет проще)
Растить и продавать. Как и остальным клубам, в принципе.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№31 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:00) #
  • 0
  •  (0)

GS,
Можно подумать, от лимита 10+15 Гинер разбогатеет...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№30 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: GS
А ведь в Англии условия для роста (и климат, и множество лиг, и футбольные деньги) далеко не те, что у нас

При этом, справедливости ради, сборная Англии не слабее нашей с лимитом, а ведущие игроки сборной Англии имеют опыт игры в 1/8, 1/4 ЛЧ и выше. Много наших могут таким похвастаться?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№29 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:57) #
  • -1
  •  (1)

«Спартак» может покинуть один из ключевых игроков, который также великолепно проявляет себя в играх за сборную.

Речь идет о Романе Зобнине. И «Шальке» уже ранее вел предварительные переговоры с представителями красно-белых. Тогда немцы предлагали за игрока 10 млн €, теперь все изменилось. На днях пришла новость, о том, что «Шальке» поднял цену до 15 млн € и улучшенные условия контракта для самого игрока.


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№28 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:57) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Египетский вернблюм
За лимит харьковского еврея вся страна должна поблагодарить - его работа

А вы не помните "Арсенал" (не тульский, а золотых времен Венгера), когда иногда на поле выходили без единого англичанина?

А ведь в Англии условия для роста (и климат, и множество лиг, и футбольные деньги) далеко не те, что у нас
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№27 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: GS
Еще нет Промеса, приехал Жиго, с ушибом Боккетти

Итого 7 + 3 = 10

В какую сторону может измениться соотношение на поле при 10+15 ?

Не так считаешь. У вас в заявке в команде 12 иностранцев сейчас, не считая Жиго ( Максимовича посчитал). А будет 10. И так во всех клубах практически, иностранцев больше 10-ти.
Я за то, что лучше пусть их будет 10, но при этом будет здоровая конкуренция.
Нет, если нравится смотреть на безальтернативного Комбарова - Бога ради.

Цитата: sanyapytilin
И никогда не научимся, я сам СДЮШОР заканчивал и при таком уровне подготовки и тренировках 2 раза в неделю, игре на "гарюхе" и сборах в Кабардинке)))) ну как я мог стать футболистом))) Играл в КФК максимум...Базы не было...

Если ничего не делать, то не научимся.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№26 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:51) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Я за отмену лимита, в принципе.

За лимит харьковского еврея вся страна должна поблагодарить - его работа


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№25 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:46) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: PanoV
При лимите 10+15 общее число легионеров упадет, а число русских игроков наоборот возрастет


Вчерашний товарняк:
«Спартак»: Максименко, Ещенко (к), Петкович, Миронов, Мельгарехо, Фернандо, Тимофеев, З. Бакаев, Педро Роша, Пантелеев, Луис Адриано.

Запасные: Ребров, Терёшкин, Комбаров, Тигиев, Мамин, Лихачёв, Рассказов, Глушаков, Ерёменко, Полубояринов, Игнатов, Ломовицкий, Нимели, Зе Луиш.

Еще нет Промеса, приехал Жиго, с ушибом Боккетти

Итого 7 + 3 = 10

В какую сторону может измениться соотношение на поле при 10+15 ?
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№24 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 14:45) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
нам есть чем гордиться,

Чем, кроме автомата калашникова ?
Ничего не могу припомнить
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№23 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: PanoV
Цитата: sanyapytilin
Я за отмену лимита, в принципе. Это рождает здоровую конкуренцию

Насчет полной отмены не уверен. Все-таки, еще не научились растить своих, да и не пойдет на это никто. А вот 10+15 реально продавить.


И никогда не научимся, я сам СДЮШОР заканчивал и при таком уровне подготовки и тренировках 2 раза в неделю, игре на "гарюхе" и сборах в Кабардинке)))) ну как я мог стать футболистом))) Играл в КФК максимум...Базы не было...

Хоккеисты тренируются 3-5 раз в неделю с 4 лет, другой подход и другая школа. Я уж не говорю про фигуристов и гимнасток...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№22 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: GS
...и будут выходить на поле по 9 легов. И как тогда расти условному Головину, который получил место в основе на вырост после неожиданного вылета лега Еременко и бедности Гинера на новые закупки?

Да легко. Любая замена - выходит русский, любая травма - выходит русский, дисквалификация - выходит русский. Шансов - завались. Выходи и доказывай.

Цитата: GS
Вот есть сейчас в Спартаке интересный Бакаев, в Спартаке-2 и в молодежной сборной хорошо смотрелся. Прошлый сезон с основой тренировался, но выходил на несколько минут. А найдется ли ему в новом сезоне место в основе, даже если Промеса продадут, неясно. Ведь конкуренты Ханни и Роша, за которых лямы уплочены, оправдывать надо.

Тут такая штука интересная. При лимите 10+15 общее число легионеров упадет, а число русских игроков наоборот возрастет. То бишь, нужны будут все перспективные, умеющие попадать по мячу, при этом, средний уровень команд и всего чемпионата, соответственно, будет выше.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№21 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: PanoV
А будет лимит 10+15, например

...и будут выходить на поле по 9 легов. И как тогда расти условному Головину, который получил место в основе на вырост после неожиданного вылета лега Еременко и бедности Гинера на новые закупки?

Вот есть сейчас в Спартаке интересный Бакаев, в Спартаке-2 и в молодежной сборной хорошо смотрелся. Прошлый сезон с основой тренировался, но выходил на несколько минут. А найдется ли ему в новом сезоне место в основе, даже если Промеса продадут, неясно. Ведь конкуренты Ханни и Роша, за которых лямы уплочены, оправдывать надо. А Бакаеву уже 22.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№20 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sanyapytilin
Я за отмену лимита, в принципе. Это рождает здоровую конкуренцию

Насчет полной отмены не уверен. Все-таки, еще не научились растить своих, да и не пойдет на это никто. А вот 10+15 реально продавить.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№19 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:28) #
  • +1
  •  (1)

В хоккей у нас можно играть зимой и летом,а в футбол осенью,зимой,весной крытых стадионов нет,отсюда разница между футболом и хоккем
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№18 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:28) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: PanoV
Цитата: sanyapytilin
Наш чемпионат - это уровень ЛЕ и при потолке зарплат это никак не поменяется.

Лимит менять надо, зп сами упадут из-за здоровой конкуренции, игроки начнут уезжать, их проще будет заменить и охотней будут отпускать наши клубы русских игроков. Мне это так видится.
Вот вы как собираетесь заменить Головина, в случае чего? А будет лимит 10+15, например, потерю будет проще восполнить, на вырученные деньги качественного иностранца можно взять, а не гоняться за условными Юсуповами или Оздоевами, которые однозначно сделают ваш клуб слабее.

Я за отмену лимита, в принципе. Это рождает здоровую конкуренцию.


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№17 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:25) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RenarTickle
а основную часть зарплаты будут платить втёмную.

тогда игроков начнут кидать с з\п просто.если сейчас,когда все официально им платят,полно судебных разбирательств,то через серую кассу вообще все просто будет:в контракте написано 100 тыщ,вот и получи 100 тыщ.а потом иди доказывай что в чемоданчике тебе обещали еще 1.5 ляма...

а ваще все это фантазии наши.лимит не уберут,с з\п ничего делать не будут:мы вышли из группы,знач у нас все хорошо,знач менять ничего не надо.именно так подумают сильные мира сего,которые футболом рулят


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№16 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да у нас и хоккей уже... И тоже благодаря запитерскому админресурсу


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№15 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: К.А.
как было до этого.те же Карпин,Аленичев,Мостовой,Онопко и др из того поколения уезжали в европу за баблом.система работала.

Тогда лимита не было - раз.
Второе - наследие СССР еще себя не изжило. Своих игроков с хорошей школой хватало.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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