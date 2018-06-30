Посетители Rusfootball.info верят в положительный результат сборной России в матче с Уругваем

Посетителисделали свой прогноз по поводу предстоящего матча сборных России и УругваяВ проходящем на данный момент голосовании большинство любителей футбола склонны считать, что сборная России добьётся положительного результата.40% проголосовавших верит в победу нашей команды, 38% рассчитывают на ничью. Оставшиеся 22% проголосовавших отдаёт предпочтение команде Уругвая.