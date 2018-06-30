Сборная Франции тренируется в полном составе перед матчем с датчанами

Сборная Франции проводит тренировку в полном составе перед матчем чемпионата мира с командой Дании.Согласно информации французских СМИ, в воскресенье французская команда наигрывала состав, который отличается от предыдущей игры с перуанцами (1:0) в шести позициях. В воротах появится Стив Манданда, справа в обороне Джибриль Сидибе, пару центральных защитников Рафаэлю Варану составит Преснель Кимпембе, слева вновь сыграет Лукас Эрнандес. В центре полузащиты вместе с Н`Голо Канте сыграет Стивен Н`Зонзи, а атакующую линию составят Тома Лемар, Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Оливье Жиру.