Эндрю Наббут посетил тренировку сборной Австралии перед матчем ЧМ-2018

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|A1
|-:-
|B2
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|B1
|-:-
|A2
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
|Подробнее
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:51
Россия - Уругвай: Ал. Миранчук заменит Головина в основе, Кавани и Суарес выйдут с первых минут (31)
Россия - Уругвай: Ал. Миранчук заменит Головина в основе, Кавани и Суарес выйдут с первых минут (31)
15:21
Три клуба ФНЛ поменяют названия (3)
Три клуба ФНЛ поменяют названия (3)
14:40
Посетители Rusfootball.info верят в положительный результат сборной России в матче с Уругваем (4)
Посетители Rusfootball.info верят в положительный результат сборной России в матче с Уругваем (4)
13:55
Блаттер: вашим игрокам нужно уезжать в Европу. Покажите миру, что у вас есть не только хоккей! (54)
Блаттер: вашим игрокам нужно уезжать в Европу. Покажите миру, что у вас есть не только хоккей! (54)
10:39
Полузащитник сборной Сенегала: больше всего меня удивило, что Россия очень толерантная страна (10)
Полузащитник сборной Сенегала: больше всего меня удивило, что Россия очень толерантная страна (10)
Эндрю Наббут посетил тренировку сборной Австралии перед матчем ЧМ-2018
Нападающий сборной Австралии Эндрю Наббут, выбывший из-за травмы плеча до конца чемпионата мира, посетил тренировку команды перед матчем с перуанцами, сообщает ТАСС.
Наббут получил повреждение во втором тайме игры второго тура группового этапа против команды Дании (21 июня, 1:1). Как сообщил главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк, нападающий больше не сможет сыграть на чемпионате мира. При этом Наббут в фиксирующей повязке на правом предплечье наблюдал за тренировкой команды в понедельник и подбадривал своих партнеров.
Остальные 22 футболиста сборной Австралии работали на тренировке перед матчем с перуанцами в штатном режиме. Австралийцы провели занятие на "Парк-Арене" в Сочи, 15 минут тренировки были открыты для журналистов. Матч Австралия - Перу начнется на стадионе "Фишт" во вторник в 17:00 мск.
Полевые игроки сборной Австралии после разминки разбились на две команды и приступили к специальной игре, руками передавая мяч друг другу для отработки взаимопонимания и скорости реакции. Позднее футболисты проводили аналогичное упражнение, используя передачи ногами. Голкиперы сборной Австралии работали отдельно.
Наббут получил повреждение во втором тайме игры второго тура группового этапа против команды Дании (21 июня, 1:1). Как сообщил главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк, нападающий больше не сможет сыграть на чемпионате мира. При этом Наббут в фиксирующей повязке на правом предплечье наблюдал за тренировкой команды в понедельник и подбадривал своих партнеров.
Остальные 22 футболиста сборной Австралии работали на тренировке перед матчем с перуанцами в штатном режиме. Австралийцы провели занятие на "Парк-Арене" в Сочи, 15 минут тренировки были открыты для журналистов. Матч Австралия - Перу начнется на стадионе "Фишт" во вторник в 17:00 мск.
Полевые игроки сборной Австралии после разминки разбились на две команды и приступили к специальной игре, руками передавая мяч друг другу для отработки взаимопонимания и скорости реакции. Позднее футболисты проводили аналогичное упражнение, используя передачи ногами. Голкиперы сборной Австралии работали отдельно.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.