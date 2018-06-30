Йозеф Блаттер: на Россию давили со всех сторон, но ЧМ-2018 – лучший в истории

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|A1
|-:-
|B2
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|B1
|-:-
|A2
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
|Подробнее
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Йозеф Блаттер: на Россию давили со всех сторон, но ЧМ-2018 – лучший в истории
Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер поделился мыслями об уровне проведения чемпионата мира–2018 в России.
"Знаете, это мой 11-й чемпионат мира. На 10 из них, начиная с Аргентины-78, я принимал непосредственное участие в организации турнира. Я видел, как организовывают турниры в разных странах, разных городах. И о нынешнем чемпионате мира я могу сказать только самые хорошие слова. Вам было нелегко, потому что на вас давили со всех сторон. Но всё получилось прекрасно. Ещё прекраснее, что Россия выиграла стартовую встречу. Это очень важно. На следующий день после матча открытия я встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Улыбка не сходила с его лица. Он был очень рад успешному старту сборной. Также встретился с Виталием Мутко, у нас была очень интересная беседа.
Можно ли назвать нынешний чемпионат мира лучшим в истории? Пожалуй, так можно сказать. В разных странах при организации подобных турниров возникают сложности: стадионы, транспорт, билеты. Что касается России, я припоминаю только одну проблему, когда на втором матче турнира возникла неразбериха с билетами на один из секторов. А в остальном всё окей! Все приезжие болельщики и журналисты отмечают, что всё организовано по высшему разряду. И всё работает. Ни у кого не возникает проблем с передвижением. В Бразилии такого не было. А у вас же расстояния куда больше.
После 10 дней чемпионата могу сказать, что вы организовали турнир на 8,5. Не могу поставить 10 из 10, потому что это будет означать, что расти уже некуда. Но для меня, человека, который видел много чемпионатов мира… Постойте, я даже 9 вам поставлю!" — цитирует Блаттера Sport24.
"Знаете, это мой 11-й чемпионат мира. На 10 из них, начиная с Аргентины-78, я принимал непосредственное участие в организации турнира. Я видел, как организовывают турниры в разных странах, разных городах. И о нынешнем чемпионате мира я могу сказать только самые хорошие слова. Вам было нелегко, потому что на вас давили со всех сторон. Но всё получилось прекрасно. Ещё прекраснее, что Россия выиграла стартовую встречу. Это очень важно. На следующий день после матча открытия я встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Улыбка не сходила с его лица. Он был очень рад успешному старту сборной. Также встретился с Виталием Мутко, у нас была очень интересная беседа.
Можно ли назвать нынешний чемпионат мира лучшим в истории? Пожалуй, так можно сказать. В разных странах при организации подобных турниров возникают сложности: стадионы, транспорт, билеты. Что касается России, я припоминаю только одну проблему, когда на втором матче турнира возникла неразбериха с билетами на один из секторов. А в остальном всё окей! Все приезжие болельщики и журналисты отмечают, что всё организовано по высшему разряду. И всё работает. Ни у кого не возникает проблем с передвижением. В Бразилии такого не было. А у вас же расстояния куда больше.
После 10 дней чемпионата могу сказать, что вы организовали турнир на 8,5. Не могу поставить 10 из 10, потому что это будет означать, что расти уже некуда. Но для меня, человека, который видел много чемпионатов мира… Постойте, я даже 9 вам поставлю!" — цитирует Блаттера Sport24.
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