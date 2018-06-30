Себастьян Верон: Месси не Марадона, ему не суждено быть лидером

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон поделился мнением о борьбе нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с бывшим игроком национальной команды Диего Марадоны за звание лучшего аргентинского футболиста в истории."Я могу с уверенностью сказать, что Месси не Марадона. Мне довелось поиграть с обоими. Марадона был настоящим мотором команды, эталоном футболиста и кем-то, на кого можно было рассчитывать. В свою очередь Месси – очень застенчивый парень и интроверт. Ему не суждено быть лидером. Я говорю не про его технические способности, а скорее про качества, связанные с характером", — цитирует Верона Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.