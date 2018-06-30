Марко Ройс: сборная Германии обязана показать свою лучшую игру в матче с Кореей

Футболистам сборной Германии во что бы то ни стало необходимо показать свои лучшие игровые качества в заключительном матче группового этапа чемпионата мира против команды Южной Кореи. Об этом рассказал полузащитник немецкой сборной Марко Ройс."Все футболисты сборной Германии обязаны показать свою лучшую игру в матче против Южной Кореи. При этом стоит отметить, что выигрывать с минимальным преимуществом мы просто не имеем права. В отличии от сборной Швеции, которой предпочтительна более закрытая игра, южнокорейские футболисты предпочитают скоростной футбол. Отмечу в составе соперника Сон Хын Мина, который уже давно проявил себя на европейской арене", - сказал Ройс.Также 29-летний полузащитник заявил, что сборная Германии постарается прервать неприятную закономерность, по которой действующий чемпион мира начиная с 2010 года не может преодолеть групповой этап мирового первенства. Ставшая в 2006 году чемпионом мира команда Италии не смогла преодолеть групповой этап в 2010 году на мировом первенстве в ЮАР, команда Испании, ставшая победителем в 2010 году, заняла третье место в группе на чемпионате мира 2014 года в Бразилии и также не смогла квалифицироваться в плей-офф турнира."Мы знаем, что есть такая закономерность, однако мы всеми силами постараемся прервать неприятную традицию. Мы уверенны в своих силах и полностью сконцентрированы на предстоящем матче", - сказал Ройс.