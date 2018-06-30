На ЧМ-2018 пробито 18 пенальти. Это повторение рекорда чемпионатов мира

В матче ЧМ-2018 Саудовская Аравия – Египет (1:1, второй тайм) было назначено два пенальти.Таким образом, на турнире в России пробито уже 18 одиннадцатиметровых ударов.Это повторение рекорда чемпионатов мира. По 18 пенальти судьи назначили в 1990, 1998, 2002 годах.