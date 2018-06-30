Федор Смолов единственный, кто подошел к болельщикам после матча с Уругваем

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира–2018 сборная России встречалась с командой Уругвая. Встреча проходила на стадионе "Самара Арена" и завершилась уверенной победой южноамериканской команды со счётом 3:0.Нападающий российской сборной Федор Смолов после игры подошел к болельщикам, сфоткался с российским флагом и отдал фанатам свою футболку. Остальные игроки лишь поаплодировали болельщикам сборной России.Благодаря победе сборная Уругвая финишировала на первом месте в турнирной таблице группы А. Российская команда оказалась на второй строчке.