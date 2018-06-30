Федор Смолов единственный, кто подошел к болельщикам после матча с Уругваем

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Федор Смолов единственный, кто подошел к болельщикам после матча с Уругваем

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира–2018 сборная России встречалась с командой Уругвая. Встреча проходила на стадионе "Самара Арена" и завершилась уверенной победой южноамериканской команды со счётом 3:0.

Нападающий российской сборной Федор Смолов после игры подошел к болельщикам, сфоткался с российским флагом и отдал фанатам свою футболку. Остальные игроки лишь поаплодировали болельщикам сборной России.

Благодаря победе сборная Уругвая финишировала на первом месте в турнирной таблице группы А. Российская команда оказалась на второй строчке.
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 19:01
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10
(1)
№10 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:22) #
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online

Не устал, наверное ...
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 19:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
за то какие вью раздавали ... дзю мастер красноречия и король шуточек..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:18) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Точка Невозврата
И ещё пусть долбо#ба Миранчука за руку приведет, познакомиться.

ааа согласен)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№7 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 19:17) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
С поганой овцы хоть шерсти клок...Какая Европа? Лавка Краснодара...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 19:16) #
  • +1
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online

PanoV,
Правильно.И ещё пусть долбо#ба Миранчука за руку приведет, познакомиться.
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 19:15) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Толку то с того,что подошел-лучше бы играл,а не просто находился на поле.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: alx64 (Сегодня, 19:14) #
  • 0
  •  (4)

PanoV,
да это черножопое гавно да ни когда!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:05) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Герой


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: casabl (Сегодня, 19:04) #
  • -2
  •  (4)

Вот это и есть место российского футбола в мировой табели.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:03) #
  • +12
  •  (18)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Самедов мог и подойти извиниться, весь матч в болельщиков пинал мячом.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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