Сборная России вышла в 1/8 финала чемпионата мира – 2018 со 2-го места в группе

По итогам всех матчей в группе А чемпионата мира – 2018 сборная России заняла второе место в турнирной таблице и вышла в 1/8 финала.Подопечные Станислава Черчесова одержали две победы и потерпели одно поражение.В 1/8 финала ЧМ-2018 соперником сборной России станет победитель группы B, которым может оказаться Испания, Португалия или Иран.