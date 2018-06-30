Сборная России вышла в 1/8 финала чемпионата мира – 2018 со 2-го места в группе

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
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F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Сборная России вышла в 1/8 финала чемпионата мира – 2018 со 2-го места в группе

По итогам всех матчей в группе А чемпионата мира – 2018 сборная России заняла второе место в турнирной таблице и вышла в 1/8 финала.

Подопечные Станислава Черчесова одержали две победы и потерпели одно поражение.

В 1/8 финала ЧМ-2018 соперником сборной России станет победитель группы B, которым может оказаться Испания, Португалия или Иран.
Теги: Сборная России
Сегодня, 19:04
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№19 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:30) #
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online

Цитата: ПавКо
НО КАК РАСКРЫЛСЯ ЗОБНИН!!!

он и не "скрывался".. Головин слабее Зобнина, Зобнин - "воин невидимого фронта", он не звездит, а хорошо делает свою работу.. Трудяга и умница!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№18 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 19:28) #
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online

Перед началом турнира так и расставляли: 1-Уругвай, 2 - Россия, и т.д. Чуда не произошло. В уругвае мировые звезды, у нас таких нет. В 2008 в группе было тоже крупное поражение ,а затем была Голландия... В общем, наслаждаемся ЧМ дальше! Мы - все еще в игре!


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"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью." (с) Фаина Раневская
Регистрация: 25.06.2009 [жалоба]
№17 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:26) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: acetophenon
Да и хрен с ним. Всё! Программу - минимум выполнили? Выполнили.

Это была обязательная. С произвольной пока не понятно.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№16 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 19:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Меня лично беспокоит очень одно,если Зобнин дальше так продолжит то его точно приметят приличные команды и уведут со СПАРТАКА чего бы я точно не хотел бы.


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№15 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 19:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Кокорина реально не хватает, кто бы чего не говорил

ЖИРКОВА,ГОЛОВИНА НЕ ХВАТАЛО ,ХВАТИТ ГОЛУБОГО ПУЛА В СБОРНОЙ ,ОНИ СЕГОДНЯ ВСЁ ПОКАЗАЛИ.(КУЗЯЕВ ,СМОЛЬНИКОВ)
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
№14 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да и хрен с ним. Всё! Программу - минимум выполнили? Выполнили. Есть 1/8! А остальное уже - глупые хотелки и перламутровые пуговицы.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№13 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
Цитата: Frankenstein
Привет физруку Слуцкому,которого даже с ТВ погнали)

а причем тут Слуцкий то? ты уже не туда что то ляпнул

Был бы Слуцкий не вышли бы в 1\8
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№12 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Привет физруку Слуцкому,которого даже с ТВ погнали)

а причем тут Слуцкий то? ты уже не туда что то ляпнул
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№11 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:21) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Привет физруку Слуцкому,которого даже с ТВ погнали)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 19:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
И так нормально ,перед чемпионатом вообще все думали что из группы не выйдем ,в 23-00 узнаем кто ? а там посмотрим .
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
№9 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 19:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
в 1/8 с чистого листа. епта... мы входим в число лучших 16 команд мира. ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№8 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 19:19) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Кокорина реально не хватает, кто бы чего не говорил

Я ничего не говорю. С гламурненьким разорвали бы Уругвай, как Тузик газету...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: alx64 (Сегодня, 19:18) #
  • -4
  •  (4)

utekay,
да еще забыл сраного новоселки да еще пару дебелов из сраного зенита чмошного!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:15) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кокорина реально не хватает, кто бы чего не говорил


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: casabl (Сегодня, 19:13) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
снова испания, снова 0:4 smirk

А чо так мало?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: alx64 (Сегодня, 19:12) #
  • -4
  •  (8)

из пи*************а смольникова проиграли!!!!!!!!!!!нахрена этого козлика выпустили?????да этот кривожопый мамудов козел черножопый урод!!!!!!!!!подать мяч не может одним словом черножопый казел!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 19:12) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Вышли в 1/8 финала, а там как карта ляжет...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:07) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
ВСЕ НОРМАЛЬНО... получили ответку по многим темам... трусости не было... Убрали (СОХРАНИЛИ) трех игроков для СХЕМЫ в 1/8 и:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛУЖНИКИ!!!

что не понравилось:
те, кто сегодня вышел "на замену" - не использовали шанс...НО КАК РАСКРЫЛСЯ ЗОБНИН!!!


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:05) #
  • +1
  •  (7)
online

снова испания, снова 0:4 smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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