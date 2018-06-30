Александр Самедов: Уругвай - классная команда, но играть с ними можно

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Александр Самедов: Уругвай - классная команда, но играть с ними можно

Александр Самедов: Уругвай - классная команда, но играть с ними можноПолузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение нашей команды от Уругвая со счетом 0:3, передаёт из микст-зоны корреспондент Rusfootball.info.

- Чего не хватило сегодня команде?

- Допустили много ошибок в первые 20 минут. Сильная сторона Уругвая - это стандарты. Они нас за это наказали.

- Какие мысли по 1/8 финала?

- Не допускать эти ошибки и готовиться. Сегодня будем ждать соперника. С Уругваем можно играть, просто они наказали нас за ошибки, мы остались в меньшинстве. Классная команда, но играть с ними можно.

- Поражение повлияло на команду?

- Не приятно проигрывать 0:3 конечно. Хотели занять первое место и порадовать болельщиков, но надо двигаться дальше.

- С кем лучше сыграть в 1/8?

- Кто будет, тот будет. Посмотрим.

- Три штрафных у вас было и все выше. Что случилось?

- Не пошли сегодня штрафные. Хотел найти, кто бы взял на себя эту роль. В конце матча вот Смолов взялся за стандарты. Очевидно, что моя вина, будем работать.

- Работа арбитра как вам?

- Забавный судья, ему говоришь, а он улыбается. Странны были некоторые решения.

- Что сказал Черчесов после матча?

- Он указал на ошибки и сказал не вешать нос.
Теги: Самедов Сборная России
Сегодня, 20:13
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7
(0)
№7 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 20:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
а чего не играли? чего по воробьям пулял вместо навесов?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Aseev Valeri
Самед-оглы вместо того чтобы на чужой половине обострять ситуацию и навешивать в штрафную,дает пас назад и фактически начинает разгром.Я не не знаю,как хачи охотятся,но сегодня самед херячил по воробьям... И это он говорит, что можно играть....ссыкун

Он так еще в Локомотиве играл последние пару сезонов, о чем я спартачей предупреждал, а они радовались его приходу, пытались меня переубедить в обратном, что мы лидера теряем)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№5 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 20:45) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А че не играл?


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Aseev Valeri Aseev Valeri (Сегодня, 20:44) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Реал»
Самед-оглы вместо того чтобы на чужой половине обострять ситуацию и навешивать в штрафную,дает пас назад и фактически начинает разгром.Я не знаю,как хачи охотятся,но сегодня самед херячил по воробьям... И это он говорит, что можно играть....ссыкун
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: таратель мытищи (Сегодня, 20:30) #
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Болеет за:
ЦСКА
серость
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: net.81 (Сегодня, 20:29) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Точка Невозврата
Х#ли тогда не играли?
Саша ты резко близоруким стал? Куда ты млять херачишь?


Он Уругвай не уважает, похоже. Не тот калибр для него.
Ему крупно рогатого зверя подавай.
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 20:24) #
  • +3
  •  (3)

Х#ли тогда не играли?
Саша ты резко близоруким стал? Куда ты млять херачишь?
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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