Александр Самедов: Уругвай - классная команда, но играть с ними можно

Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение нашей команды от Уругвая со счетом 0:3, передаёт из микст-зоны корреспондент- Допустили много ошибок в первые 20 минут. Сильная сторона Уругвая - это стандарты. Они нас за это наказали.- Не допускать эти ошибки и готовиться. Сегодня будем ждать соперника. С Уругваем можно играть, просто они наказали нас за ошибки, мы остались в меньшинстве. Классная команда, но играть с ними можно.- Не приятно проигрывать 0:3 конечно. Хотели занять первое место и порадовать болельщиков, но надо двигаться дальше.- Кто будет, тот будет. Посмотрим.- Не пошли сегодня штрафные. Хотел найти, кто бы взял на себя эту роль. В конце матча вот Смолов взялся за стандарты. Очевидно, что моя вина, будем работать.- Забавный судья, ему говоришь, а он улыбается. Странны были некоторые решения.- Он указал на ошибки и сказал не вешать нос.