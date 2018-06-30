Артем Дзюба: можно сказать, что вовремя получили пощечину

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Артем Дзюба: можно сказать, что вовремя получили пощечину

Артем Дзюба: можно сказать, что вовремя получили пощечинуНападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Уругвая 0:3.

- После игры поблагодарили фанатов, что поддержали нас в этом решающем матче. Не получилось сегодня обыграть такую команду. Первый гол сами себе привезли. Второй - нелепый. Удаление, и игра для них была сделана. Это была хорошая проверка с топ-соперником. Дальше будем играть с Португалией или Испанией - это уровень, который нужно понимать. Можно сказать, вовремя получили пощечину. Не могу сказать, что мы как-то не настроились. Наоборот были мотивированы, хотели занять первое место. Есть над чем работать. Это определенный урок для многих. Дальше права на ошибку уже не будем. Будем извлекать уроки.

Знаем, что Уругвай - самая лучшая в мире команда на стандартах. Не нужно было допускать ошибок. Первый гол сами себе привезли. Не ищем виноватых. Вместе выигрываем и вместе проигрываем. Это наша договоренность. Спасибо Самаре, стране, что поддержали нас. У соперника тоже хорошая поддержка. Мы идем дальше. Подготовимся, будем злее, мотивированнее. Мы даже вдесятером неплохо смотрелись. Выдержали физически, это наш плюс. Мы должны быть едины в каждом эпизоде. Сегодня было невезение, а в предыдущих матчах оно было.

Следующий соперник? Скорее всего, Испания. В "Лужниках" же будем играть, правильно? Пусть будет плюсом для нас. В Сочи жарковато. Искренне верю, что у нас любой игрок должен заменять другого безболезненно. Головин - один из наших моторов. Будет более свеж в следующем матче.

Конечно, мы хотели забить, но тяжело играть вдесятером против Уругвая. Это классная команда.

Судейство мне не очень понравилась. Не в нем дело, конечно, мы проиграли сами. Все фолы 50 на 50 были в пользу соперника, - сказал Дзюба.

Rusfootball.info
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 20:15
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№9 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 20:59) #
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online

Цитата: sanyapytilin
Благодарите Володьку, что сделал вам такую жеребьёвку, а то пощёчин было бы больше...
Ничего, Артем, это была разминка, дальше могучий Пиринейский кулак хряснет так, что это будет нокаут...

Т.е. ВВП уже и ФИФА подкупил? Почему тогда нас ЧМ не сделают?


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№8 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:53) #
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Болеет за:
ЦСКА
Всё правильно Артём. Ты уж точно бился изо всех сил. А сыграли так, как выбрал состав тренер.
Команде удачи и без травм.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№7 Написал: 120220 (Сегодня, 20:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Урал»
ЛАДНО МЫ ИХ ЗИМОЙ В ХОККЕЙ 3-0 ОБЫГРАЕМ smile , ПУСТЬ ПРИЕЗЖАЮТ.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
№6 Написал: Старый маразматик г .ГЛУПОВ (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (2)

Этот тип после карьеры сделает блестящую карьеру на анале -МАТЧ- и составит жесткую конкуренцию Губерниеву.У этих прекрасных людей рот никогда не закрывается и несут они такую ахинею.что уши вянут.А размеру рта этих клоунов позавидует даже гиппопотам.
Регистрация: 23.11.2007 [жалоба]
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 20:29) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюбу жалко, если он искренен...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: GPS (Сегодня, 20:28) #
  • -2
  •  (4)
online

Защечину имени Смольникова...
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 20:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня было невезение

:))))))))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:21) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Благодарите Володьку, что сделал вам такую жеребьёвку, а то пощёчин было бы больше...
Ничего, Артем, это была разминка, дальше могучий Пиринейский кулак хряснет так, что это будет нокаут...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:18) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
локтём по ипалу ты получил...и не забил confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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