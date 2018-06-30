Испания - Марокко: стартовые составы

Стал известен состав сборной Испании на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Марокко.Де Хеа - Карвахаль, Пике, Рамос, Альба - Бускетс, Тиагу Алькантара - Давид Сильва, Иньеста, Иско - Диегу Коста.Эль-Каджуи, Бенатиа, Да Кошта, Хакими, Дирар, Беланда, Буссуфа, Эль-Ахмади, Зиях, Амрабат, Бутаиб.