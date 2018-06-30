Испания через безумие и видеоповторы пробивается на первое место в группе. Они - наши соперники в 1/8

Чемпионат мира-2018



Группа B. 3-й тур



Стадион: Мордовия Арена



Иран - Португалия 1:1

Чемпионат мира-2018



Группа B. 3-й тур



Стадион: Калининград



Испания - Марокко 2:2

В последнем туре в группе "В" творилось самое настоящее безумие - пенальти, сначала отмененные, а затем всё-таки засчитанные голы, спорные решения арбитра, ну и просто классный и бодрый футбол. О том, как решалось, кто именно будет противостоять нашей сборной, расскажетРоссия проиграла ещё днём. Проиграла разгромно, но вряд ли это был серьёзный повод для печали многих болельщиков, - всё-таки в плей-офф мы вышли. А что со второго места - не велика беда: таких итогов группового этапа хватало даже не за глаза, а с таким существенным превосходством перед нашими ранними ожиданиями. Собственно, фраза "Россия впервые вышли в плей-офф чемпионата мира" довольно исчерпывающе об этом заявляла. Оставалось только подождать и выяснить, кто именно попадется на на следующем этапе соревнований.А в группе "В" всё было довольно непросто. До начала встречи у трёх команд оставались шансы шагнуть вслед за Россией и Уругваем. Да-да, Иран ещё мог преподнести нехилый такой сюрприз. Расклады были очень непростыми и вполне возможно, что нужно было бы считать дополнительные показатели. Вплоть до жёлтых карточек.Ансарифард, 90+4 (пен.) - Куарежма, 45Роналду, 53Беиранванд, Хоссеини, Пуралиганджи, Резаян, Хаджсафи (Мохаммади, 59), Амири, Эззатоллахи (Ансарифард, 80), Эбраими, Джаханбакш (Годдос, 73), Тареми, АзмунПатрисиу, Седрик, Геррейро, Пепе, Фонте, Мариу (Моутинью, 87), Силва (Гуэдеш, 90+5), Карвалью, Куарежма (Бернарду, 72), Силва, РоналдуГеррейро, 35, Хаджсафи, 54, Азмун, 58, Куарежма, 67, Роналду, 85Эта встреча, конечно, привлекала к себе много больше внимания чем параллельная. Ответ на это довольно очевиден - у Ирана была ясная мотивация сражаться. Добивать Марокко испанцам в теории было гораздо легче. Но это ведь только в теории.Иранцы, видимо, из-за этой ответственности действовали немного нервно. В одном из моментов начала встречи голкипер не разобрался со своим же защитником; на пару они чуть было не выложили мяч игроку Португалии на опустевшие ворота. А через несколько минут тот же вратарь не смог забрать мяч, летевший ему прямо в руки.В начале встречи действующие чемпионы Европы проводили потенциально опасные атаки, но и позволяли отвечать тем же сопернику. Наследники персов существенно уступали в плане владения мячом, зато неплохо искали свободные пространства на половине португальцев. Правда, получалось доходить только до штрафной, дальше футболисты Ирана терялись и пороли моменты.Персы в собственной штрафной брали числом. Стояли в несколько рядов и выносили любые попытки подач с флангов - этот способ был самым распространенным из попыток парней Фернандо Сантуша забить мяч. Но насчет того, что Иран умеет глухо обороняться, мы прекрасно все знали из предыдущего тура.Иран даже наиграл на отличный момент, возникший после штрафного удара. Никакого доминирования (если только в плане владения мячом) Португалия не показывала. Более того, несколько раз нехорошо ошибалась при выходе из обороны в атаку, чем очень старались воспользоваться иранцы.Но, как выяснилось, особого превосходства Португалии не было и нужно. Куарежма в начале компенсированного времени обыгрался с Сильвой, смещаясь с правого фланга, и шикарно пробил внешней стороной стопы в дальний угол ворот иранского голкипера.Португалия в начале второго тайма имела возможности для того, чтобы снять уже все вопросы. Роналду заработал пенальти, упав после подножки нашего старого знакомого Саида Эззатолахи. На помощь арбитра, кстати, вновь, как это было уже много раз на этом чемпионате, пришли видеоповторы. Но пока полевые футболисты продолжали хватать желтые карточки за споры, вратарь Ирана думал об игре - и взял одиннадцатиметровый от Роналду.И здесь Иран представил целую череду прекрасных атак. Не хватало только конкретики - финальной передачи или точного удара, персы только организовывали все для такой ситуации, но саму её не реализовывали. Так или иначе, количество в качество перейти могли в любой момент.В заключительные десять минут произошел чрезвычайно важный для следующего этапа турнира эпизод. Роналду нарушил правила в центре поля, двинув одному из противников в челюсть, арбитр обратился к видеоповтору, но пожалел португальца - показал только желтую. Нашим болельщикам должно было быть очень обидно, поскольку фол на удаление вполне тянул, а Португалия без Роналду совсем другой соперник.И это было еще не все. В одной из последних атак, уже в компенсированное время последовал заброс в штрафную Патрисиу, после которого Геррейро сыграл рукой. Опять видеоповтор и опять - пенальти. С точки Ансарифард оказался точен, но этого Ирану было мало, ведь Испания к тому моменту уже сравняла счет. И была возможность, чтобы даже победить, но чуть-чуть не повезло Ирану, который был сегодня очень хорош, - Годдос не смог ударить точно из выгодного положения.Бутаиб, 13, Иско, 19, Эн-Несири 83, Родриго, 90+3Де Хеа - Карвахаль, Пике, Рамос, Альба - Бускетс, Тиагу Алькантара, (Асенсио, 76), - Давид Сильва, (Родриго, 86), Иньеста, Иско - Диегу Коста, (Аспас, 76).Эль-Каджуи, Бенатиа, Да Кошта, Хакими, Дирар, Беланда, (Фахир, 65), Буссуфа, Эль-Ахмади, Зиях, Амрабат, Бутаиб, (Эн-Несири, 73).Эль-Ахмади, 19, Амрабат, 28, Да Кошта, 32, Буссуфа, 32, Мунир, 90, Хакими, 90+5Испанцы на правах более классной команды начинали с давления. В том самом изящном стиле, из-за которого их так боятся, - на взгляд со стороны очень легко и в одно касание - они провели пару классных атак, после чего команды сорвались на выяснения отношения. Сначала толкучка в центре поля, затем очень смелая игра Пике двумя ногами в подкате, - испанцам такое, конечно, не было на руку.Так и срослось, - сборная Марокко хоть и завелась, но ошибкой обороны Испании воспользовалась. Рамос потерял мяч и освободил зону, и Бутаиба, убежав один на один, переиграл Де Хеа. Долго, правда, преимущество скромной сборной не продержалось. Буквально за пару минут "красная фурия" пришла в себя и организовала ответный. На тот момент они начали опережать Португалию - по количеству забитых голов.Но Марокко подтвердили, что у подопечных Йерро есть слабое место. Бутаиба убежал на рандеву с голкипера "Манчестер Юнайтед" еще раз после грубого просчета центральных защитников Испании. На эту тенденцию невозможно было не обратить внимание, номинальные хозяева очень грубо ошибались при игре в обороне.Марокко оставшуюся часть тайма держалось, но без особых геройств. Подходы и даже моменты у Испании были, так что в чем-то первой вылетевшей с турнира команде даже повезло. Создавалось ощущение, что неторопливым раскатом Испания все-таки свое возьмет.Марокканцы продолжали упираться и действовали моментами даже удивительно смело. Сразу вспоминались разговоры, которые велись до начала турнира, что Марокко - сборная довольно сильная. Но ей все так же не везло - Амрабат после классной контратаки засадил в крестовину.Создавалось ощущение, что Испания должным образом не настроилась на Марокко, а по ходу игры изменить своего отношения уже не могла. Было видно, насколько интереснее европейцы в плане техники, в плане своих умений, но чтобы раздергать такого соперника, надо было еще прибавлять.А за такое в футболе наказывают постоянно. Вышедший на замену за десять минут до момента Эн-Несери отправил снаряд после углового в сетку ворот. Казалось, что за оставшееся время Испания не сможет ничего исправить, но не тут-то было. После одной из самых классных атак "красной фурии" в этом матче Аспас внес снаряд в ворота. Арбитры сначала гол отменили, но потом взглянули на повтор - и все-таки приняли решение в пользу европейской сборной.Таким образом Испания закончилась вничью, как и Португальцы, но забила больше голов. Именно подопечные Йерро оказались на первом месте группы, а значит - нам играть против них.