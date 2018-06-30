Илья Кутепов и Зобнин проходят допинг-контроль после игры с Уругваем

Защитник сборной России Илья Кутепов и хавбек Роман Зобнин были вызваны на допинг- контроль после матча ЧМ-2018 с командой Уругвая."Допинг-контроль проходят Зобнин и Кутепов", – сказали в пресс-службе РФС.В воскресенье Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о том, что приняло выводы расследования ФИФА по возможным нарушениям в российском футболе. В мае ФИФА прекратила расследование в отношении российских футболистов.