Пробило 12, карета превратилась в тыкву: Россия провела худший матч на турнире

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Пробило 12, карета превратилась в тыкву: Россия провела худший матч на турнире

Сборная России потерпела крупное поражение в заключительном матче группового этапа от Уругвая. В результате россияне заняли в своей группе второе место, завершив первый этап на минорной ноте. От былой агрессивной игры с высоким прессингом и смелостью не осталось и следа: сборная России больше напоминала саму себя образца невнятных товарищеских матчей. Rusfootball.info – о несколько неожиданном, но и не сенсационным поражении России.

Когда иностранные болельщики спрашивали меня о том, что я думаю о победах российской сборной на групповом этапе, я приводил в пример историю Золушки. Дескать, мы опасаемся, что пробьёт 12 и карета превратится в тыкву. Пожалуй, именно это сегодня и произошло в Самаре. Конечно, ничего катастрофического в этом нет, российская сборная уже гарантировала себе путёвку в плей-офф. Но вряд ли такое поражение входило в планы Станислава Черчесова.

Чемпионат мира – не тот турнир, который допускает недонастрой и высокомерное отношение. В определённой степени, Станислав Черчесов сам разгневал Фортуну, решив прибегнуть к ротации. Понятно, что Головину ещё понадобится свежесть в плей-офф, да и перед матчем с Уругваем лучший игрок российской сборной на чемпионате мира «висел» на карточке. Но стоило ли перекраивать состав, нужно ли было что-то менять, когда всё так хорошо получалось? Впервые за столько лет на игру сборной было приятно смотреть. Пока «прёт», лучше не трогать, чтобы не сбить игру. Черчесов поступил иначе, сделав сразу три замены. Примечательно, что все трое запасных, Алексей Миранчук, Кудряшов и Смольников игру провели неудачно. Миранчук совершенно пропал, не справившись с ролью сменщика Головина, Смольников и вовсе стал антигероем, заработав абсолютно глупейшее удаление в стиле Боатенга (матч против Швеции). Да и Кудряшов не был образцом надёжности, хотя матч и не провалил. План Черчесова не сработал, а во время матча не покидало ощущение, что Саламы перемудрил с составом. Впрочем, сколько уже критиковали главного тренера сборной перед началом чемпионата? В итоге выяснилось, что Черчесов был прав. Поэтому сейчас обвинять его в ошибках в матче, который не имел особой турнирной мотивации, было бы неправильно.

Москва вместо Сочи

Вряд ли российские футболисты перед матчем много размышляли на тему о том, что будет в случае ничьей/победы или поражения. Об этом больше думали болельщики и специалисты. У вашего автора со сборной теперь собственные счёты: не проиграй россияне уругвайцам, 30 июня они сыграли бы в 1/8 финала на стадионе «Фишт» в Сочи, где я и нахожусь. Теперь же сборная отправится в «Лужники». Возможно, с точки зрения поддержки россиянам будет лучше и удобнее сыграть в Москве. К тому же, главный стадион страны уже стал для нашей команды счастливым: там сборная одержала свою крупнейшую победу в XXI веке.

Пробило 12, карета превратилась в тыкву: Россия провела худший матч на турнире


Но если отбросить разговоры о городах, полях, климатических условия и даже сопернике, ведь россияне не знали, кто же займёт первое место в группе B, существует и психологический аспект. Уругвай после двух невзрачных побед выходят в плей-офф, учинив разгром хозяевам. Россияне вспыхнули на старте турнира, но теперь идут дальше после поражения, что уже тяжелее психологически. В этом контексте поражение от уругвайцев, тем более такое крупное, было совсем некстати.

Когда всё идёт не так

Изначально планировалось, что эта статья превратится в тактический разбор матча с Уругваем. Но, на самом деле, после увиденного сложно что-то разбирать и анализировать. В стартовых матчах россияне уповали на высокий прессинг и отличные физические кондиции. Не зря в первых турах хозяева были лучшими по пробегу на поле среди всех команд-участниц турнира. С Уругваем это оружие устранили сами подопечные Станислава Черчесова. Раннее удаление Смольникова лишило россиян возможности высоко прессинговать и перебегать соперника. Запасного плана у Черчесова не было, по крайней мере, на игру в меньшинстве при счёте 0:2. Порадовало что россияне упорно шли вперёд и не стали вывешивать белый флаг. По крайней мере, с характером у хозяев всё в порядке. Команда не рассыпалась после удаления и весьма курьёзных голов, способных выбить из колеи любого. Но нельзя было не заметить и тревожные символы из прошлого, которые теперь призраком маячат перед матчами плей-офф.

Илья Кутепов ещё в первом матче подарил шанс аравийцам, поскользнувшись в своей штрафной. Сегодня же центральный защитник российской сборной ставил новые рекорды по количеству потенциально опасных ошибок. Чудовищный обрез во втором тайме в центре поля, который подарил сопернику выход 2 в 1, стал апогеем. Главное, чтобы Кутепов теперь не занервничал: других защитников у команды Черчесова фактически нет.

Игорь Акинфеев в очередной раз подтвердил, что он может спасать сборную в сложных ситуациях, но также способен пропускать абсолютно необязательные голы. В эпизоде со штрафным и голом Суареса голкипер российской сборной свою команду не выручил.

Удивила и слепая вера Черчесова в Александра Самедова, который провёл совсем неудачный матч. Даже если предположить, что Черчесов не хотел менять «спартаковца», то зачем было дальше использовать его в качестве штатного исполнителя стандартов, если ни один навес не получился точным? Определённое упорство и даже упёртость Станислава Саламовича остаётся проблемой.

Удивил (с тактической точки зрения) и выбор в пользу Артёма Дзюбы. Хорошо, в матче с Саудовской Аравией Дзюба был просто голевой машиной, учитывая его преимущество в габаритах над защитниками аравийцев. С Египтом Дзюба провёл отличный матч, используя свою мощь и роль таргетмена. Но на что был расчёт, когда Дзюбу бросили в бой против Диего Година? Неужели можно было всерьёз рассчитывать, что Дзюба будет выигрывать верховую борьбу у Година? Да и в плане мощи форвард «Зенита» явно не превосходит защитника «Атлетико».

Время для работы над ошибками

Перед стартом плей-офф российской сборной (вне зависимости от того, кто станет соперником) нужно решить ряд проблем. Успокоить Кутепова, научиться более надёжно действовать на стандартах. Понятно, что Уругвай – одна из сильнейших сборных-участниц чемпионата мира в этом компоненте. Но с такой игрой у собственных ворот во время стандартных положений пробиться в четвертьфинал будет совсем сложно. Время для работы над ошибками ещё есть, свой следующий матч россияне теперь проведут 1 июля, а не 30 июня, как было бы в случае победы в группе. И очень не хочется, чтобы история Золушки закончилась, когда часы пробьют двенадцать.

Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info
Теги: Уругвай Россия Черчесов
Сегодня, 21:46
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(3)
№8 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 22:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
.е свиные игроки самые лучшие в команде?

Свиные нет, а вот СПАРТАКОВСКИЙ - явно самый полезный. Просто Зобнин три матча рояль таскает, если футбол не смотреть, а комментаторов слушать - то слышно Головин-Головин... А если смотреть, то процентов 80 перехватов - Зобнин. Головин неплох, но он не черновую работу делал, а вот самый ПОЛДЕЗНЫЙ - точно Зобнин. В каждом из трех матчей


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
видишь пробило 12 часов,
нужно все двери закрыть на засов


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 22:31) #
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online

Не захотели в Сочи лететь. Хотят в Луже купаться.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 22:30) #
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online

Цитата: Египетский вернблюм
Цитата: anonymous
Кутеп жопоног?

Нет, просто игрок среднего уровня. Жопоног - Смольников. Или ваш Щенников на ЧЕ. Кутеп голов не привез, а вот жопоног на ЧЕ - привез 2 минимум

хмм, т.е свиные игроки самые лучшие в команде?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 22:26) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Кутеп жопоног?

Нет, просто игрок среднего уровня. Жопоног - Смольников. Или ваш Щенников на ЧЕ. Кутеп голов не привез, а вот жопоног на ЧЕ - привез 2 минимум


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 22:17) #
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Цитата: Египетский вернблюм
Кутеп пару раз чудил,

Кутеп жопоног?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Результат предсказуем, пугает что опять задергался Рукожоп. Остальные - как обычно. Кутеп пару раз чудил, Самед задурил - он нестабилен. Про Смольникова все понятно во Франции было. Миранчук только удивил, остальные - как обычно


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
не согласен. сыграли в свою игру, первые 2 игры не в счет.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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