Пробило 12, карета превратилась в тыкву: Россия провела худший матч на турнире

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Пробило 12, карета превратилась в тыкву: Россия провела худший матч на турнире
Сборная России потерпела крупное поражение в заключительном матче группового этапа от Уругвая. В результате россияне заняли в своей группе второе место, завершив первый этап на минорной ноте. От былой агрессивной игры с высоким прессингом и смелостью не осталось и следа: сборная России больше напоминала саму себя образца невнятных товарищеских матчей. Rusfootball.info – о несколько неожиданном, но и не сенсационным поражении России.
Когда иностранные болельщики спрашивали меня о том, что я думаю о победах российской сборной на групповом этапе, я приводил в пример историю Золушки. Дескать, мы опасаемся, что пробьёт 12 и карета превратится в тыкву. Пожалуй, именно это сегодня и произошло в Самаре. Конечно, ничего катастрофического в этом нет, российская сборная уже гарантировала себе путёвку в плей-офф. Но вряд ли такое поражение входило в планы Станислава Черчесова.
Чемпионат мира – не тот турнир, который допускает недонастрой и высокомерное отношение. В определённой степени, Станислав Черчесов сам разгневал Фортуну, решив прибегнуть к ротации. Понятно, что Головину ещё понадобится свежесть в плей-офф, да и перед матчем с Уругваем лучший игрок российской сборной на чемпионате мира «висел» на карточке. Но стоило ли перекраивать состав, нужно ли было что-то менять, когда всё так хорошо получалось? Впервые за столько лет на игру сборной было приятно смотреть. Пока «прёт», лучше не трогать, чтобы не сбить игру. Черчесов поступил иначе, сделав сразу три замены. Примечательно, что все трое запасных, Алексей Миранчук, Кудряшов и Смольников игру провели неудачно. Миранчук совершенно пропал, не справившись с ролью сменщика Головина, Смольников и вовсе стал антигероем, заработав абсолютно глупейшее удаление в стиле Боатенга (матч против Швеции). Да и Кудряшов не был образцом надёжности, хотя матч и не провалил. План Черчесова не сработал, а во время матча не покидало ощущение, что Саламы перемудрил с составом. Впрочем, сколько уже критиковали главного тренера сборной перед началом чемпионата? В итоге выяснилось, что Черчесов был прав. Поэтому сейчас обвинять его в ошибках в матче, который не имел особой турнирной мотивации, было бы неправильно.
Москва вместо Сочи
Вряд ли российские футболисты перед матчем много размышляли на тему о том, что будет в случае ничьей/победы или поражения. Об этом больше думали болельщики и специалисты. У вашего автора со сборной теперь собственные счёты: не проиграй россияне уругвайцам, 30 июня они сыграли бы в 1/8 финала на стадионе «Фишт» в Сочи, где я и нахожусь. Теперь же сборная отправится в «Лужники». Возможно, с точки зрения поддержки россиянам будет лучше и удобнее сыграть в Москве. К тому же, главный стадион страны уже стал для нашей команды счастливым: там сборная одержала свою крупнейшую победу в XXI веке.
Но если отбросить разговоры о городах, полях, климатических условия и даже сопернике, ведь россияне не знали, кто же займёт первое место в группе B, существует и психологический аспект. Уругвай после двух невзрачных побед выходят в плей-офф, учинив разгром хозяевам. Россияне вспыхнули на старте турнира, но теперь идут дальше после поражения, что уже тяжелее психологически. В этом контексте поражение от уругвайцев, тем более такое крупное, было совсем некстати.
Когда всё идёт не так
Изначально планировалось, что эта статья превратится в тактический разбор матча с Уругваем. Но, на самом деле, после увиденного сложно что-то разбирать и анализировать. В стартовых матчах россияне уповали на высокий прессинг и отличные физические кондиции. Не зря в первых турах хозяева были лучшими по пробегу на поле среди всех команд-участниц турнира. С Уругваем это оружие устранили сами подопечные Станислава Черчесова. Раннее удаление Смольникова лишило россиян возможности высоко прессинговать и перебегать соперника. Запасного плана у Черчесова не было, по крайней мере, на игру в меньшинстве при счёте 0:2. Порадовало что россияне упорно шли вперёд и не стали вывешивать белый флаг. По крайней мере, с характером у хозяев всё в порядке. Команда не рассыпалась после удаления и весьма курьёзных голов, способных выбить из колеи любого. Но нельзя было не заметить и тревожные символы из прошлого, которые теперь призраком маячат перед матчами плей-офф.
Илья Кутепов ещё в первом матче подарил шанс аравийцам, поскользнувшись в своей штрафной. Сегодня же центральный защитник российской сборной ставил новые рекорды по количеству потенциально опасных ошибок. Чудовищный обрез во втором тайме в центре поля, который подарил сопернику выход 2 в 1, стал апогеем. Главное, чтобы Кутепов теперь не занервничал: других защитников у команды Черчесова фактически нет.
Игорь Акинфеев в очередной раз подтвердил, что он может спасать сборную в сложных ситуациях, но также способен пропускать абсолютно необязательные голы. В эпизоде со штрафным и голом Суареса голкипер российской сборной свою команду не выручил.
Удивила и слепая вера Черчесова в Александра Самедова, который провёл совсем неудачный матч. Даже если предположить, что Черчесов не хотел менять «спартаковца», то зачем было дальше использовать его в качестве штатного исполнителя стандартов, если ни один навес не получился точным? Определённое упорство и даже упёртость Станислава Саламовича остаётся проблемой.
Удивил (с тактической точки зрения) и выбор в пользу Артёма Дзюбы. Хорошо, в матче с Саудовской Аравией Дзюба был просто голевой машиной, учитывая его преимущество в габаритах над защитниками аравийцев. С Египтом Дзюба провёл отличный матч, используя свою мощь и роль таргетмена. Но на что был расчёт, когда Дзюбу бросили в бой против Диего Година? Неужели можно было всерьёз рассчитывать, что Дзюба будет выигрывать верховую борьбу у Година? Да и в плане мощи форвард «Зенита» явно не превосходит защитника «Атлетико».
Время для работы над ошибками
Перед стартом плей-офф российской сборной (вне зависимости от того, кто станет соперником) нужно решить ряд проблем. Успокоить Кутепова, научиться более надёжно действовать на стандартах. Понятно, что Уругвай – одна из сильнейших сборных-участниц чемпионата мира в этом компоненте. Но с такой игрой у собственных ворот во время стандартных положений пробиться в четвертьфинал будет совсем сложно. Время для работы над ошибками ещё есть, свой следующий матч россияне теперь проведут 1 июля, а не 30 июня, как было бы в случае победы в группе. И очень не хочется, чтобы история Золушки закончилась, когда часы пробьют двенадцать.
Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info
Когда иностранные болельщики спрашивали меня о том, что я думаю о победах российской сборной на групповом этапе, я приводил в пример историю Золушки. Дескать, мы опасаемся, что пробьёт 12 и карета превратится в тыкву. Пожалуй, именно это сегодня и произошло в Самаре. Конечно, ничего катастрофического в этом нет, российская сборная уже гарантировала себе путёвку в плей-офф. Но вряд ли такое поражение входило в планы Станислава Черчесова.
Чемпионат мира – не тот турнир, который допускает недонастрой и высокомерное отношение. В определённой степени, Станислав Черчесов сам разгневал Фортуну, решив прибегнуть к ротации. Понятно, что Головину ещё понадобится свежесть в плей-офф, да и перед матчем с Уругваем лучший игрок российской сборной на чемпионате мира «висел» на карточке. Но стоило ли перекраивать состав, нужно ли было что-то менять, когда всё так хорошо получалось? Впервые за столько лет на игру сборной было приятно смотреть. Пока «прёт», лучше не трогать, чтобы не сбить игру. Черчесов поступил иначе, сделав сразу три замены. Примечательно, что все трое запасных, Алексей Миранчук, Кудряшов и Смольников игру провели неудачно. Миранчук совершенно пропал, не справившись с ролью сменщика Головина, Смольников и вовсе стал антигероем, заработав абсолютно глупейшее удаление в стиле Боатенга (матч против Швеции). Да и Кудряшов не был образцом надёжности, хотя матч и не провалил. План Черчесова не сработал, а во время матча не покидало ощущение, что Саламы перемудрил с составом. Впрочем, сколько уже критиковали главного тренера сборной перед началом чемпионата? В итоге выяснилось, что Черчесов был прав. Поэтому сейчас обвинять его в ошибках в матче, который не имел особой турнирной мотивации, было бы неправильно.
Москва вместо Сочи
Вряд ли российские футболисты перед матчем много размышляли на тему о том, что будет в случае ничьей/победы или поражения. Об этом больше думали болельщики и специалисты. У вашего автора со сборной теперь собственные счёты: не проиграй россияне уругвайцам, 30 июня они сыграли бы в 1/8 финала на стадионе «Фишт» в Сочи, где я и нахожусь. Теперь же сборная отправится в «Лужники». Возможно, с точки зрения поддержки россиянам будет лучше и удобнее сыграть в Москве. К тому же, главный стадион страны уже стал для нашей команды счастливым: там сборная одержала свою крупнейшую победу в XXI веке.
Но если отбросить разговоры о городах, полях, климатических условия и даже сопернике, ведь россияне не знали, кто же займёт первое место в группе B, существует и психологический аспект. Уругвай после двух невзрачных побед выходят в плей-офф, учинив разгром хозяевам. Россияне вспыхнули на старте турнира, но теперь идут дальше после поражения, что уже тяжелее психологически. В этом контексте поражение от уругвайцев, тем более такое крупное, было совсем некстати.
Когда всё идёт не так
Изначально планировалось, что эта статья превратится в тактический разбор матча с Уругваем. Но, на самом деле, после увиденного сложно что-то разбирать и анализировать. В стартовых матчах россияне уповали на высокий прессинг и отличные физические кондиции. Не зря в первых турах хозяева были лучшими по пробегу на поле среди всех команд-участниц турнира. С Уругваем это оружие устранили сами подопечные Станислава Черчесова. Раннее удаление Смольникова лишило россиян возможности высоко прессинговать и перебегать соперника. Запасного плана у Черчесова не было, по крайней мере, на игру в меньшинстве при счёте 0:2. Порадовало что россияне упорно шли вперёд и не стали вывешивать белый флаг. По крайней мере, с характером у хозяев всё в порядке. Команда не рассыпалась после удаления и весьма курьёзных голов, способных выбить из колеи любого. Но нельзя было не заметить и тревожные символы из прошлого, которые теперь призраком маячат перед матчами плей-офф.
Илья Кутепов ещё в первом матче подарил шанс аравийцам, поскользнувшись в своей штрафной. Сегодня же центральный защитник российской сборной ставил новые рекорды по количеству потенциально опасных ошибок. Чудовищный обрез во втором тайме в центре поля, который подарил сопернику выход 2 в 1, стал апогеем. Главное, чтобы Кутепов теперь не занервничал: других защитников у команды Черчесова фактически нет.
Игорь Акинфеев в очередной раз подтвердил, что он может спасать сборную в сложных ситуациях, но также способен пропускать абсолютно необязательные голы. В эпизоде со штрафным и голом Суареса голкипер российской сборной свою команду не выручил.
Удивила и слепая вера Черчесова в Александра Самедова, который провёл совсем неудачный матч. Даже если предположить, что Черчесов не хотел менять «спартаковца», то зачем было дальше использовать его в качестве штатного исполнителя стандартов, если ни один навес не получился точным? Определённое упорство и даже упёртость Станислава Саламовича остаётся проблемой.
Удивил (с тактической точки зрения) и выбор в пользу Артёма Дзюбы. Хорошо, в матче с Саудовской Аравией Дзюба был просто голевой машиной, учитывая его преимущество в габаритах над защитниками аравийцев. С Египтом Дзюба провёл отличный матч, используя свою мощь и роль таргетмена. Но на что был расчёт, когда Дзюбу бросили в бой против Диего Година? Неужели можно было всерьёз рассчитывать, что Дзюба будет выигрывать верховую борьбу у Година? Да и в плане мощи форвард «Зенита» явно не превосходит защитника «Атлетико».
Время для работы над ошибками
Перед стартом плей-офф российской сборной (вне зависимости от того, кто станет соперником) нужно решить ряд проблем. Успокоить Кутепова, научиться более надёжно действовать на стандартах. Понятно, что Уругвай – одна из сильнейших сборных-участниц чемпионата мира в этом компоненте. Но с такой игрой у собственных ворот во время стандартных положений пробиться в четвертьфинал будет совсем сложно. Время для работы над ошибками ещё есть, свой следующий матч россияне теперь проведут 1 июля, а не 30 июня, как было бы в случае победы в группе. И очень не хочется, чтобы история Золушки закончилась, когда часы пробьют двенадцать.
Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info
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