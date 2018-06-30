Сборная Испании спаслась от поражения в матче с Марокко

Команда Марокко в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира не смогла удержать победу над Испанией.Чемпионат мира-2018Группа B. 3-й турСтадион: Калининград (Калининград, Россия)Бутаиб, 13, Иско, 19, Эн-Несири 83, Родриго, 90+3Испания: Де Хеа - Карвахаль, Пике, Рамос, Альба - Бускетс, Тиагу Алькантара, (Асенсио, 76), - Давид Сильва, (Родриго, 86), Иньеста, Иско - Диегу Коста, (Аспас, 76).Марокко: Эль-Каджуи, Бенатиа, Да Кошта, Хакими, Дирар, Беланда, (Фахир, 65), Буссуфа, Эль-Ахмади, Зиях, Амрабат, Бутаиб, (Эн-Несири, 73).Предупреждения: Эль-Ахмади, 19, Амрабат, 28, Да Кошта, 32, Буссуфа, 32, Мунир, 90, Хакими, 90+5