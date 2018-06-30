Сборная Испании спаслась от поражения в матче с Марокко

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Сборная Испании спаслась от поражения в матче с Марокко

Команда Марокко в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира не смогла удержать победу над Испанией.

Чемпионат мира-2018

Группа B. 3-й тур

Стадион: Калининград (Калининград, Россия)

Испания – Марокко 2:2

Голы: Бутаиб, 13, Иско, 19, Эн-Несири 83, Родриго, 90+3

Испания: Де Хеа - Карвахаль, Пике, Рамос, Альба - Бускетс, Тиагу Алькантара, (Асенсио, 76), - Давид Сильва, (Родриго, 86), Иньеста, Иско - Диегу Коста, (Аспас, 76).

Марокко: Эль-Каджуи, Бенатиа, Да Кошта, Хакими, Дирар, Беланда, (Фахир, 65), Буссуфа, Эль-Ахмади, Зиях, Амрабат, Бутаиб, (Эн-Несири, 73).

Предупреждения: Эль-Ахмади, 19, Амрабат, 28, Да Кошта, 32, Буссуфа, 32, Мунир, 90, Хакими, 90+5
Теги: Сборная Марокко Сборная Испании
Сегодня, 22:56
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12
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№12 Написал: Александр Чистяков (Сегодня, 23:14) #
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иСПАНИЯ НЕ ЗАБИЛА ВТОРОЙ ГОЛ И ЭТО ОСТАНЕТЬСЯ У НИХ НА СОВЕСТИ !
Регистрация: 11.09.2016 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:09) #
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online

Уругвай оттарабанит Португалию

Наплевать. Думай лучше как шашлычнику спасаться от Испании.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 23:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
гандон узбекский

Кстати да. Ирматов как раз один из самых адекватных судей считался, но он сегодня просто беззастенчиво тянул испанцев... Пике в первом тайме на 2 жк точно, там за удар в связки 2-я прямыми по уму карта красная - я вообще не понял, как там голеностоп не вылетел - он четко в суставную сумку пришел, урод


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Шапито постановочное,в параллельном матче тоже резко ничейка нарисовалась,плюс гелевый пенальти не забил.В 1\8 Уругвай оттарабанит Португалию
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 23:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
ну если испанцы будут так играть. шанс у нас будет

Испанцы - очень грязная команда провокаторов, а у нас:
1) Судьи нас никогда не любили - в двух последних только на Дзюбе было по железобетонному пенальти
2) Психов у нас в команде валом - от Самедова, что он в первом круге Локо-Спартак отколол, до Головина - смотри матч с Црвеной Звездой
3) Сильных игроков у испанцев больше, чем у портвейна
--------
М-дя. Да и вообще сборной бы собраться сперва. А то разобраная сборная сегодня была. Сборная - солянка


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: Antip7 (Сегодня, 23:01) #
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online

А забей иранец мяч на 4й добавленой минуте 1в1 с вратарем - играли бы с Ираном
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: plast Спб (Сегодня, 22:59) #
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online

Цитата: CSKA085
на кого вышли?

на испанию мы вышли
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№5 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:59) #
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online

Цитата: CSKA085
на кого вышли?

Считай, что мы неплохо сражались, но дальше мы не пройдем (((
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 22:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
испания россия 3-0
Регистрация: 22.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:58) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
гандон узбекский confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 22:58) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
на кого вышли?
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:57) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну если испанцы будут так играть. шанс у нас будет


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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