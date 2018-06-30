Сборная Ирана вырвала ничью в матче с Португалией

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
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F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Сборная Ирана вырвала ничью в матче с Португалией

Сборная Португалии сыграла вничью с Ираном в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018

Группа B. 3-й тур

Стадион: Мордовия Арена (Саранск, Россия)

Иран – Португалия 1:1

Гол: Ансарифард, 90+4 (пен.) - Куарежма, 45

Нереализованный пенальти: Роналду, 53

Иран: Беиранванд, Хоссеини, Пуралиганджи, Резаян, Хаджсафи (Мохаммади, 59), Амири, Эззатоллахи (Ансарифард, 80), Эбраими, Джаханбакш (Годдос, 73), Тареми, Азмун

Португалия: Патрисиу, Седрик, Геррейро, Пепе, Фонте, Мариу (Моутинью, 87), Силва (Гуэдеш, 90+5), Карвалью, Куарежма (Бернарду, 72), Силва, Роналду

Предупреждение: Геррейро, 35, Хаджсафи, 54, Азмун, 58, Куарежма, 67, Роналду, 85
Теги: Сборная Португалии Сборная Ирана
Сегодня, 22:58
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20
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№20 Написал: Александр Чистяков (Сегодня, 23:13) #
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online

Судья такое очко не смог дать Роналдо красную прямую!
Регистрация: 11.09.2016 [жалоба]
№19 Написал: plast Спб (Сегодня, 23:13) #
  • 0
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online

Цитата: waldemar
Цитата: plast
Цитата: waldemar
Цитата: plast
блин так хотел что бы КрРо вынес эту уг сбрную черсесова и атк сорвалось в последнйи момент и иран забивает и испания сравнивает(((

Дятел ты ,ДЯТЕЛ.

как будто ты и остальные не хотели бы что бы наша сборная попала на португалию а не на испанию и пусть там сложится как сложится а вот испанцев мы врятли пройдем

РаЗорвём КАК ТУЗИК ГРЕЛКУ ,НАДО ВЕРИТЬ

ну я как был пессемистом до чм так и остался , только где то в мечтах наша сборная рвет испанцев. если это произойдут то первым же извинюсь перед черчесовым и сборной что не верил в них. ( то что наши вынесли саудов и египет пока ничего не показывает и спасибо что вышли хоть надежду подарили)

Цитата: sanyapytilin
Plast, посмотри свой первый комментарий, видимо его ты считаешь адекватным? И не надо теперь тут съезжать на других...ты пришёл, насрал, почему же не нравится ответа?

ну если бы сборная россии порвала бы португалию то признал бы что был не прав , а так по привычке для нас чм или че кончается и начинаем болеть за нормальные сборные в числе которых я причисляю и португалию и хотел бы что бы они прошли подальше ( а так португальцем теперь будет не легко а для испанцев выпал удобный соперник) а за кого еще болеть на чм? фрнация с неграми? аргентина которая вообще не может игры показать не то что бы атакующую игру , бразильцы? - ну хз не впечатляю , за англию точно не буду болеть , ну можно посимпатизировать бельгийцам , хорватам и мексике
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№18 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Plast, посмотри свой первый комментарий, видимо его ты считаешь адекватным? И не надо теперь тут съезжать на других...ты пришёл, насрал, почему же не нравится ответа?


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№17 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 23:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
да пох кого ипать!

Вот так и рождаются запитеры stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№16 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 23:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast
Цитата: waldemar
Цитата: plast
блин так хотел что бы КрРо вынес эту уг сбрную черсесова и атк сорвалось в последнйи момент и иран забивает и испания сравнивает(((

Дятел ты ,ДЯТЕЛ.

как будто ты и остальные не хотели бы что бы наша сборная попала на португалию а не на испанию и пусть там сложится как сложится а вот испанцев мы врятли пройдем

РаЗорвём КАК ТУЗИК ГРЕЛКУ ,НАДО ВЕРИТЬ
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:06) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Agasphere
А не ПОХ с кем?

да пох кого ипать!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№14 Написал: plast Спб (Сегодня, 23:06) #
  • -2
  •  (2)
online

судя по минусам все хотели что бы мы попали на испанию , ну вот и посмотрим в 1/8 на то как наши сыграют с ней и будете ли вы такими же оптимистами как сегодня. а как по мне то лучше бы с португалией играли
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№13 Написал: teacher (Сегодня, 23:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня день VAR!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№12 Написал: Antip7 (Сегодня, 23:05) #
  • 0
  •  (0)
online

А забей иранец в конце.. эхх
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 23:05) #
  • +1
  •  (1)
online

Слушайте, уважаемые. А не ПОХ с кем? Главное в Луже! bowtie
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
Цитата: Skyline
Цитата: plast
Цитата: Skyline
Цитата: plast
блин так хотел что бы КрРо вынес эту уг сбрную черсесова и атк сорвалось в последнйи момент и иран забивает и испания сравнивает(((

слушай тебя не зао дрочить на п***ка? ты не хуже наших комментаторов вылизываешь анус этому гелевому п***ку. пиздуй в португалию роналдодрочер ебанный

иди облизывай месси

иди подрочи на свою ненаглюдную кристину даун ебанный

мне даже иногда казалось что ты адекватный но сразу переходить на личности показывает что ты еще тот дебил

дебил это ты. ты в каждом посте наяриваешь на свою кристинку. так что не отвлекайся дрочи дальше даун. а меня больше интересует игра Россия-Испания. нежели Месси или Роналду. так что свободен.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№9 Написал: serg555100 Воронеж (Сегодня, 23:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
Лучше б МЫ его туда отправили.
Регистрация: 9.10.2010 [жалоба]
№8 Написал: plast Спб (Сегодня, 23:03) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Skyline
Цитата: plast
Цитата: Skyline
Цитата: plast
блин так хотел что бы КрРо вынес эту уг сбрную черсесова и атк сорвалось в последнйи момент и иран забивает и испания сравнивает(((

слушай тебя не зао дрочить на п***ка? ты не хуже наших комментаторов вылизываешь анус этому гелевому п***ку. пиздуй в португалию роналдодрочер ебанный

иди облизывай месси

иди подрочи на свою ненаглюдную кристину даун ебанный

мне даже иногда казалось что ты адекватный но сразу переходить на личности показывает что ты еще тот дебил
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:02) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Уругвай отправит кристинку на заслуженный отдых.


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№6 Написал: plast Спб (Сегодня, 23:01) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: waldemar
Цитата: plast
блин так хотел что бы КрРо вынес эту уг сбрную черсесова и атк сорвалось в последнйи момент и иран забивает и испания сравнивает(((

Дятел ты ,ДЯТЕЛ.

как будто ты и остальные не хотели бы что бы наша сборная попала на португалию а не на испанию и пусть там сложится как сложится а вот испанцев мы врятли пройдем
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:01) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
Цитата: Skyline
Цитата: plast
блин так хотел что бы КрРо вынес эту уг сбрную черсесова и атк сорвалось в последнйи момент и иран забивает и испания сравнивает(((

слушай тебя не зао дрочить на п***ка? ты не хуже наших комментаторов вылизываешь анус этому гелевому п***ку. пиздуй в португалию роналдодрочер ебанный

иди облизывай месси

иди подрочи на свою ненаглюдную кристину даун ебанный


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№4 Написал: plast Спб (Сегодня, 23:01) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: Skyline
Цитата: plast
блин так хотел что бы КрРо вынес эту уг сбрную черсесова и атк сорвалось в последнйи момент и иран забивает и испания сравнивает(((

слушай тебя не зао дрочить на п***ка? ты не хуже наших комментаторов вылизываешь анус этому гелевому п***ку. пиздуй в португалию роналдодрочер ебанный

иди облизывай месси
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№3 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 23:00) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast
блин так хотел что бы КрРо вынес эту уг сбрную черсесова и атк сорвалось в последнйи момент и иран забивает и испания сравнивает(((

Дятел ты ,ДЯТЕЛ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:00) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
блин так хотел что бы КрРо вынес эту уг сбрную черсесова и атк сорвалось в последнйи момент и иран забивает и испания сравнивает(((

слушай тебя не зао дрочить на п***ка? ты не хуже наших комментаторов вылизываешь анус этому гелевому п***ку. пиздуй в португалию роналдодрочер ебанный


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: plast Спб (Сегодня, 22:58) #
  • -9
  •  (9)
online

блин так хотел что бы КрРо вынес эту уг сбрную черсесова и атк сорвалось в последнйи момент и иран забивает и испания сравнивает(((
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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