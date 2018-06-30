Куарежма признан лучшим игроком матча Иран - Португалия

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 встречались сборные Ирана и Португалии - 1:1.Лучшим игроком матча был признан нападающий португальской команды Рикарду Куарежма.Именно Куарежма вывел вперёд в счёте сборную Португалии