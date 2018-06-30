Яго Аспас: сборная России будет сложным соперником в 1/8 финала ЧМ-2018

Нападающий сборной Испании Яго Аспас поделился эмоциями от выхода национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира — 2018 после матча третьего тура группового этапа турнира со сборной Марокко (2:2)."Это особенный день! Моя семья приехала посмотреть матч, и я забил! Что касается 1/8 финала, Россия будет очень сложным соперником", — цитирует Аспаса официальный сайт ФИФА.