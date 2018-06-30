На ЧМ-2018 назначено 20 пенальти. В истории такого не было никогда

Арбитр Энрике Касерес в матче группового этапа ЧМ-2018 между сборными Ирана и Португалии назначил 11-метровый удар, использовав систему видеопросмотра.Этот пенальти стал на турнире уже 20-м. В истории чемпионатов мира такого количество пенальти никогда не было.Прошлый рекорд по назначенным пенальти – 18. Это происходило на ЧМ-1990, ЧМ-1998 и ЧМ-2002.На ЧМ-2018 впервые используется VAR – система видеоповторов, которая позволяет судьям просматривать спорные эпизоды игры.