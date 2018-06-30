Геннадий Орлов: Акинфеев встал не в тот угол при первом голе

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Геннадий Орлов: Акинфеев встал не в тот угол при первом голе

Комментатор Геннадий Орлов считает, что вратарь сборной России Игорь Акинфеев виноват в первом пропущенном голе в матче чемпионата мира-2018 против Уругвая (0:3).

"В первом голе виноват Акинфеев. Есть же вратарский закон. Ты должен брать на себя тот угол, который не закрывает "стенка". Игорю нужно было расположиться не в ближнем, а в дальнем углу. В итоге пропустил, занял неверную позицию посередине. Суарес пробил сильно – Акинфеев не успел. На повторе даже видно, что наш голкипер сделал движение вправо. Он все-таки думал, что форвард "Барселоны" будет перекидывать "стенку". Этот риск со стороны Игоря себя не оправдал", - цитирует Орлова СЭ.
Теги: Акинфеев Сборная России Орлов
Сегодня, 11:31
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21
(6)
№21 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 12:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Цитата: Миша Люберцы
Как можно было пропустить первый гол? Мяч летел в угол полдня ...

чучело. Давай-ка встань в раму и полови штрафные от Суареса. "Пол-дня у него летел" - ДЕРЬМО из тебя летит пол-дня

Куй - с припаянной головой . Приходи в воскресенье к нам побегать и встань в ворота . Получишь - пиздюлей , я тебе - гарантирую, если будешь так же играть, напихают по самое - некуда ... и больше не придешь . Это - професcионал или любитель ? Акинфеев. играет за сборную России или сам по себе ? ... Так , что своё "профессиональное" мнение,побереги для своей бабушке, специалист с дивана...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№20 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 12:34) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: лад
У Акинфеева есть вратарская манера предугадывать действия нападающего. Иногда это не срабатывает, как в этом моменте.

? Так и я могу на воротах стоять. Вдруг угадаю.
Прав Орлов. Тут не поспоришь.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№19 Написал: stainless (Сегодня, 12:31) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Миша Люберцы
Как можно было пропустить первый гол? Мяч летел в угол полдня ...

чучело. Давай-ка встань в раму и полови штрафные от Суареса. "Пол-дня у него летел" - ДЕРЬМО из тебя летит пол-дня
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№18 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:28) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: yuri
Если бы всё было по писаному , то ни один штрафной не прошел бы.

Наоборот, с тех точек, с которых били Головин, Роналду и Суарес при попадании с хорошей скоростью в дальний от вратаря угол - верный гол, если вратарь стоит по удару. Поэтому вратари часто заранее дергаются туда, и иногда пропускают в ближний. Другое дело, что напы, отработавшие удар в дальний на тренировках, в игре часто бьют в стенку или мажут (усталость, адреналин и т.п.)
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№17 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 12:28) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лад
У Акинфеева есть вратарская манера предугадывать действия нападающего. Иногда это не срабатывает, как в этом моменте.

Как можно было пропустить первый гол? Мяч летел в угол полдня ... стоит и смотрит футбол... Да и второй , хоть и рикошет, но если ты - вратарь , лети за мячом... опять ... кино. А третий гол : просто подарил ... У нас , что - один вратарь в стране? ...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№16 Написал: stainless (Сегодня, 12:25) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Де Хеа только тихо улыбнулся прочитав Генкин комментарий smile
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: Gurishankar (Сегодня, 12:25) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Вратарь у нас никогда не выручает, это надо нам давно принять и осознать... Но в футбольной России правит какая то пятая колонна, какие бы косяки Акинфеев не сотворил -всегда вратарская позиция у нас однозначна и безапеляционна и безупречна. Вспомните матч с Ю. Кореей как был пропущен гол, да и в прошлом году на кубке конфедераций все наши пропущенные голы были заслугой голкипера.... Ну присмотритесь, любой вратарь в нашей премьер лиге не хуже Акинфеева, это мягко говоря.... Но проиграли закономерно, вратаря в вине порожения прямой нет, просто Акинфеев никогда не выручает, да по правде говоря не ловит и то что ловится....
Регистрация: 29.11.2015 [жалоба]
№14 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:25) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр из Тюмени
Доплачивать можно для имеджа, статуса, быть на слуху, для раздражения других болел и еще много для чего

Бред. Да и в его возрасте это уже не нужно. Лично мне без разницы кто стоит на воротах. Но мы к примеру недавно видели Лунева в матче с французами и все лицезрели, какие мячи он пропускал. Может просто это был мандраж, поэтому и случились у него такие ошибки. Но не суть в этом. Факт в том, что у нас нет на данный момент надежных вратарей. У каждого можно найти причуды. И почему никто не обсуждает слабое нападение? Где моменты? Только против Египта и Арабов можем их создавать? Я еще понимаю, счет 3-2 был бы...то да...тут полная вина Акинфеева.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№13 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Вратарям свойственно ошибаться. Но Игорь делает это редко. Жаль только, что фатально и как-раз на мировых чемпионатах.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:11) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сам сидишь не у того микрофона.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№11 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Смотрящий
и видят в раме Лунёва.

Выше надо брать. Габулов!!!

Как говорится, "фантастика на втором зтаже" )


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№10 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 12:08) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Александр из Тюмени
за место наверное доплачивает кому надо из приспособленцев-авантюристов.

Доплачивать за место в нашей сборной? Ради чего?

Цитата: dreamcatcher
что у нас в воротах очень слабый вратарь

Воспитайте сильного. Пистеть, не мешки ворочать.


Доплачивать можно для имеджа, статуса, быть на слуху, для раздражения других болел и еще много для чего............................
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Смотрящий
и видят в раме Лунёва.

Выше надо брать. Габулов!!!


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dreamcatcher
Все наши соперники знают, что у нас в воротах очень слабый вратарь. Вы, что же думаете они не смотрят матчи и не видят его ляпы?)
Они их разбирают на установках, как вариант игры с Россией! И пользуются ими в полной мере.
Уругвайцы это показали, очередь за испанцами.


А испанцы выходят с заготовками и видят в раме Лунёва.
Облом - с!


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:03) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр из Тюмени
за место наверное доплачивает кому надо из приспособленцев-авантюристов.

Доплачивать за место в нашей сборной? Ради чего?

Цитата: dreamcatcher
что у нас в воротах очень слабый вратарь

Воспитайте сильного. Пистеть, не мешки ворочать.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:00) #
  • -1
  •  (7)

Все наши соперники знают, что у нас в воротах очень слабый вратарь. Вы, что же думаете они не смотрят матчи и не видят его ляпы?)
Они их разбирают на установках, как вариант игры с Россией! И пользуются ими в полной мере.
Уругвайцы это показали, очередь за испанцами.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:58) #
  • -1
  •  (5)

Ты должен брать на себя тот угол, который не закрывает "стенка

Если бы всё было по писаному , то ни один штрафной не прошел бы. Но ведь забивают гады. Суарес пробей чуть слабее и не так точно, Акинфеев бы записал на свой счет сейв. Более того Суарес ещё и обманул , пробив не по логике - через стенку , а в тот угол , где и контролировал якобы , вратарь.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 11:57) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дыр-дыр уже не один раз поганит в рамке при ответственных играх, за место наверное доплачивает кому надо из приспособленцев-авантюристов.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:56) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: лад
У Акинфеева есть вратарская манера предугадывать действия нападающего.

... и скорее всего, Суарес об этом знал.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 11:54) #
  • +4
  •  (8)
online

Если бы Акинфеев не вытащил мяч после удара Суареса из правой девятки, никто бы его не упрекнул. Однако, мяч из левого угла, где он стоял до удара, должен был тащить по-любому при любой силе удара. Очередная пенка Игоря, ну не может он без них.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 11:44) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
У Акинфеева есть вратарская манера предугадывать действия нападающего. Иногда это не срабатывает, как в этом моменте.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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