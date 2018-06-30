Ибрагимович: не сомневайтесь - со мной шведы играли бы намного лучше на ЧМ

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал игру сборной Швеции на ЧМ-2018."Мне не было сложно или больно смотреть на игру Швеции без моего участия. Ведь я понимал, что могу играть намного лучше, чем они, естественно. И это чувство остается при мне.Но настает время, когда нужно дать ребятам поиграть и получать удовольствие. Когда я пришел в сборную, мне были не рады. Я отличался от остальных. У меня была другая биография.Но я прошел через все это и стал капитаном своей национальной команды. Я к тому, что выше уже не бывает", – сказал Ибрагимович.