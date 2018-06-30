Александр Бубнов: шансы сборной России на выход в четвертьфинал - 1%

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от грядущего противостояния с Испанией в 1/8 финала."Команда Черчесова атакует только флангами, потому, если испанцы закроют их – контригра нашей команды развалится. А вообще план россиян на игру очевиден – закрыться и искать шансы в быстрых контрвыпадах, на стандартах. Прессинговать. Но, учитывая уровень испанцев, они с легкостью разобьют наш прессинг. Так что на выход сборной России в четвертьфинал дам не больше процента", - сказал Бубнов.