Александр Бубнов: шансы сборной России на выход в четвертьфинал - 1%

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Александр Бубнов: шансы сборной России на выход в четвертьфинал - 1%

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от грядущего противостояния с Испанией в 1/8 финала.

"Команда Черчесова атакует только флангами, потому, если испанцы закроют их – контригра нашей команды развалится. А вообще план россиян на игру очевиден – закрыться и искать шансы в быстрых контрвыпадах, на стандартах. Прессинговать. Но, учитывая уровень испанцев, они с легкостью разобьют наш прессинг. Так что на выход сборной России в четвертьфинал дам не больше процента", - сказал Бубнов.

Sportbox
Теги: Бубнов Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 13:50
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№9 Написал: Volf (Сегодня, 14:44) #
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online

Испанцы вничью сыграли с Марокко ))) государство где берберы живут в Западной Африке, Марокко вела 1:0 и 2:1 по ходу матча))) , Испания отыгрывалась,Марокко по классу не лучше Египта и Саудовской Аравии , Испания не выиграет....
Регистрация: 30.11.2016 [жалоба]
№8 Написал: Angelsh (Сегодня, 14:39) #
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Много дал - 1%. Испания без проблем закатает пару мячей, а потом доиграет матч как Уругвай. Жалко будет смотреть на истребление младенцев.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№7 Написал: vid111 Спб (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы сборной россии в матче группового этапа ЧМ-2018 с командой Египта.

"Думаю, в матче с Египтом сборная не выиграет. Египет будет на победу играть, потому что у них нет других вариантов, они могут вылететь. Наши же окопаются у своих ворот и будут отбиваться на контратаках. Но учитывая процент брака в первом матче, никаких контратак у нас не получится. Остается уповать на стандарты, потому что они не зависят от структуры игры", — приводит слова Бубнова Спорт FM.

Прогнозист от бога)))

https://www.rusfootball.info/worldcup2018/1146489479-aleksandr-bubnov-dumayu-sbornaya-rossii-ne-vyigraet-u-egipta.html
Регистрация: 13.04.2007 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
то есть, шансы у нашей сборной всё-таки есть !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 14:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бубнов немного не прав,10% из них 9% на то что Испанцы сами могут что то привезти


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»

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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:07) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Спасибо конечно усатому за выход из группы, но игры как не было давным-давно у нашей сборной - так и сейчас нет. И здесь по объективным причинам с Бубой можно согласиться. Но в футболе всякое бывает.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 14:06) #
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online

Интересно, сколько процентов Бубнов давал Марокко на победу с Испанией?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 14:02) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Оптимист
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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