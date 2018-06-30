"Усы надежды" отправляются в отставку? Или ещё нет?

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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"Усы надежды" отправляются в отставку? Или ещё нет?

"Усы надежды" отправляются в отставку? Или ещё нет?Сборная России проиграла Уругваю с разгромным счётом 0:3, и не завоевала первое место в группе А. Случился или нет повод для национального траура и позора, или же всё-таки нет – пытается разобраться журналист портала Rusfootball.info Владислав Щеколдин.

Итак, сборная России, которую некоторые уже успели записать чуть ли не в победители Чемпионата Мира после двух матчей, уступила с крупным счётом первому серьёзному сопернику на турнире, да ещё и с крупным счётом и невыразительной игрой. Это факт, и он неоспорим. Также, наверняка многие сочтут что… Станислав Черчесов не проявил тактических навыков тренера. Допустим что так. Но давайте попробуем отпустить эмоции, и посмотреть на ситуацию с точки зрения логики и стратегии.

Для начала, давайте вспомним о том, что это не самое крупное поражение саудитов на мундиале. В 2002 году матч Чемпионата Мира Германия - Саудовская Аравия и вовсе завершился со счётом 8:0. Стала ли Германия тогда чемпионом? Нет, она была разбита Бразилией в финале. Или известный многим матч групповой стадии Аргентина- Ямайка, закончившийся со счётом 5:0. Победила ли тогда Аргентина? Опять нет. Это просто, к слову о том, насколько ценна победа с крупным счётом над одной конкретной командой на ранней стадии турнира.

А теперь, давайте вспомним о том, что сборная России, имела чёткую и конкретную задачу – выйти из группы. Невыполнение этой задачи было бы, скорее всего, позором для нашего футбола. Для этого нужно было обязательно побеждать Саудовскую Аравию и Египет – дабы не дергать судьбу за усы в матче с Уругваем. И именно на эти два первых матча, судя по результатам, и была сделана ставка. В плане физической готовности. Соответственно, когда вы не обладаете в составе игроками, что привыкли годами играть в режиме «1 матч каждые 4 дня» - логично ли ожидать некоего спада? В общем-то да.

Сборная же Уругвая, по всей видимости, имела другую постановку задачи – пройти в турнире как можно дальше, и вероятнее всего – выдать пик формы на стадии 1/8 либо четвертьфинала. И это прослеживается, как-минимум из результатов и демонстрируемой игры с теми-же соперниками. Ведь Уругвай откровенно мучился как с аравийцами, так и с египтянами, но показал высокий физический уровень готовности с Россией, которая наоборот, «привычного» по первым двум матчам уровня по «физике» не показала.

Итог, как говорится, неприятен. И эмоционально травмирует. Но что изменилось в «статусе кво»? Ну, например, Станислав Черчесов в очередной раз не проявил своих навыков стратега в матче… где они были и не нужны. Можно сказать, что он провалил матч? Да, можно. А можно ли предположить, используя терминологию, к примеру, покера – что он сделал, например «донкбет» («ставка Осла», которая должна смутить соперника, и заставить его поверить, что против него играет слабый игрок – прим. ред.)? Или что он просто «замаскировал» свою игру? Да, такое тоже возможно.

Более того, в пользу этой версии, есть, как-минимум аргумент в виде двух матче со сборными Австрии и Турции накануне мундиаля, в которых за 180 минут матча мы нанесли по воротам соперников один удар в створ ворот. Тогда ведь «усы надежды» также многие предлагали отправить в отставку... Перед тем как заново восславить «во веки вечные».

К слову, также, давайте не забывать, что в матче с Уругваем не принимал участие важный в плане тотальности давления на соперников Юрий Жирков, которому 34 года, и который имеет проблемы с голеностопом. Важен ли это фактор? Вне всяких сомнений.

Давайте, всё-же сейчас вспомним простую истину: практика – критерий истины. А соперники по 1/8 финала для России и Уругвая определились в группе B, где на момент вчерашнего матча было непонятно вообще ничего – Испания и Португалия так и дошли до финиша «ноздря в ноздрю». Стоило ли в этой ситуации, и обладая весьма ограниченными ресурсами – бросать все силы в бой против Уругвая? Фанат наверняка ответа «Да». А что бы на это сказал полководец? Впрочем, на этот вопрос мы узнаем ответ несколько позже. И это будет уже совсем другая история…

Владислав Щеколдин, Rusfootball.info
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 14:07
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