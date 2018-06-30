Правительство России выделило более 800 млн рублей на дополнительные расходы на ЧМ-2018

Правительство России выделило Министерству спорта более 800 миллионов рублей на дополнительные расходы, связанные с чемпионатом мира по футболу.Около 334 миллионов рублей выделено на эксплуатацию спортивных арен и тренировочных площадок в Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Калинграде, Ростове-на-Дону и Волгограде. Также 481 миллион рублей выделены на эксплуатацию временной инфраструктуры.Соответствующие распоряжения от 23 июня подписал председатель правительства страны Дмитрий Медведев.