Комитет культуры Волгоградской области: мошка будет еще одним плюсом для туристической привлекательности

Зампред областного комитета по культуре Оксана Маргиани высказалась на тему проблемы мошкары в Волгограде во время ЧМ-2018."Для туристической привлекательности это будет еще одним плюсом. Посмотрите, сколько шуток появилось в интернете и СМИ.Нас запомнили! Конечно, это неприятная история, но природа есть природа", – сказала Маргиани.