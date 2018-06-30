Австралия - Перу: составы на матч, который судит Карасев

Стали известны стартовые составы Австралии и Перу на матч группового турнира чемпионата мира-2018.Игру обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.Райан - Рисдон, Сэнйсбери, Миллинган, Бехич - Единак, Муй -Леки, Рогич, Крус - Юрич.Гальесе - Адвинкула, Сантамария, Рамос, Трауко - Тапия, Йотун - Каррильо, Куэва, Флорес - Герреро.