Около 5 тысяч болельщиков сборной Франции посетят матч с Данией

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между командами Франции и Дании посетят не менее пяти тысяч французских болельщиков, передает L'Equipe.На предстоящей встрече ожидается наибольшее количество любителей футбола из Франции за весь турнир: от пяти до восьми тысяч человек.