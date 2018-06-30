Сборная Франции не смогла обыграть Данию

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Сборная Франции не смогла обыграть Данию

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира сборные Франции и Дании сыграли вничью. Обе команды вышли в 1/8 финала турнира.

Чемпионат мира-2018

Группа C. 3-й тур

Стадион: Лужники (Москва, Россия)

Дания – Франция 0:0

Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Йоргенсен, Дальсгор, Стрюгер, Дилэйни (Лерагер, 90+2), Эриксен, Брайтвайт, Систо (Фишер, 60), Корнелиус (Дольберг, 75).

Франция: Манданда, Сидибе, Варан, Кимбембе, Эрнандес (Менди, 50), Канте, Н'Зонзи, Дембеле (Мбаппе, 78), Гризманн (Фекир, 68), Лемар, Жиру.

Предупреждения: Йоргенсен, 45+2.
Теги: Сборная Франции Сборная Дании
Сегодня, 18:51
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(0)
№12 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (0)

СБОРНАЯ ФРАНЦИИ НЕ СМОГЛА ОБЫГРАТЬ ДАНИЮ

скорее не захотела...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№11 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 19:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Бавария»
Ну, ладно, мы по телеку смотрели. Но зрители то на стадионе за эти два "гэ" деньги заплатили!


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
чуть не уснул...нахрен гавно это


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:03) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
1,5 часа расслабона с перекатыванием мяча.
Никому ненужный матч.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:02) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Терек»
Играли также как Россия, чтобы "сэкономить силы".
Надеюсь, на вылет в 1/8 всех трёх команд. Марроканцы в ничего не значащем матче с испанцами все силы отдали, а эти сыграли как говно. За такой "футбол" должны всем болельщикам ,купившим билеты на стадион, компенсировать из карманов тренеров и футболистов.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:02) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
буээээ
Товарняк на ЧМ - всегда позор


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:58) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Блевантин поносный,в 1\8 вынесут это говнецо
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:57) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
позорники


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№4 Написал: Siladus Michurinsk (Сегодня, 18:55) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Филимонов
Испортили cуки статистику ЧМ-2018 не забив голов

С языка снял.
Договорняк сгоняли.
Регистрация: 24.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 18:55) #
  • +8
  •  (8)

надеюсь и те, и другие вылетят в 1/8
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:54) #
  • +1
  •  (1)

Результат, устраивающий обе команды, реализуется автоматически.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 18:54) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Испортили cуки статистику ЧМ-2018 не забив голов

Две команды ни о чем. Надеюсь обе вылетят в 1/8
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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