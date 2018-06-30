Сборная Франции не смогла обыграть Данию

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира сборные Франции и Дании сыграли вничью. Обе команды вышли в 1/8 финала турнира.Чемпионат мира-2018Группа C. 3-й турСтадион: Лужники (Москва, Россия)Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Йоргенсен, Дальсгор, Стрюгер, Дилэйни (Лерагер, 90+2), Эриксен, Брайтвайт, Систо (Фишер, 60), Корнелиус (Дольберг, 75).Франция: Манданда, Сидибе, Варан, Кимбембе, Эрнандес (Менди, 50), Канте, Н'Зонзи, Дембеле (Мбаппе, 78), Гризманн (Фекир, 68), Лемар, Жиру.Предупреждения: Йоргенсен, 45+2.