Встречу Дания - Франция посетили 78 011 зрителей

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира–2018 сборные Дании и Франции сыграли вничью. Встреча прошла на стадионе "Лужники".На игре присутствовало 78 011 зрителей. Это максимальная вместимость арены. Таким образом, четвёртый матч чемпионата мира–2018 на "Лужниках" собирает аншлаг.