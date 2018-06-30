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|5
|3
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|1
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|0
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|2
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|2
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|0
|5
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|+5
|6
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|2
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|1
|2
|2
|0
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|3
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|1
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|1
|1
|4
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|1
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|Дата
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|Стадион
|SF1
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|Победитель QF1
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|Победитель QF2
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|SF2
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|Название
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|Хозяева
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|Гости
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|Проигравший SF1
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|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
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|Название
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|Счёт
|Гости
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|Победитель SF1
|-:-
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Перуанское море и австралийский колорит: Сочи попрощался с групповым этапом чемпионата мира
Перуанцы сумели громко хлопнуть дверью, не позволив австралийцам и помечтать о выходе в следующий раунд чемпионата мира. Красно-белое море накрыло Сочи: сборная Перу не только забила свой первый мяч на турнире, но и одержала победу. Rusfootball.info – об уверенной победе «инков» в их последнем матче в России.
Ещё накануне в Сочи начали пребывать группы австралийских и перуанских болельщиков. Вообще, перуанцы начали заполнять Сочи ещё несколько дней назад, когда здесь играли сборные Германии и Швеции. Но в последние дни курортный город буквально накрыло красно-белой волной. Болельщиков сборной Перу можно было встретить на пляже, в центре города, кафешках и прочих местах массового скопления людей.
Вообще, перуанцы явно заслужили уважение и любовь российских болельщиков. Досрочно лишившись шансов на выход в следующий раунд при более чем достойной игре, болельщики не отвернулись от команды. Для перуанцев поездка в Россию превратилась в настоящий праздник и латиноамериканский карнавал. Находясь рядом с гостями из Перу было невозможно оставаться равнодушным к таким искренним эмоциям и радости.
Свои песни перуанцы начали петь в день матча ещё у вокзала Сочи. Многие из них везде брали с собой традиционный символ - ламу. К слову, на огромную игрушку ламы болельщики повязали Fan-ID. Так что, животное стало полноправным гостем России и посетителем стадиона.
Австралийцы вели себя менее громко, но и их в городе было предостаточно. Накануне они собрались в одном из кафе у стадиона, чтобы обсудить дальнейшие перспективы сборной с Грэмом Арнольдом, который после чемпионата мира сменит на посту главного тренера Берта ван Марвейка. В расслабленной обстановке за бокалами пива австралийцы обсуждали шансы своей команды против сборной Перу. Болельщики сошлись во мнении, что Австралия может обыграть немотивированного соперника, но перуанцы будут представлять большую опасность: при таких фанатах играть спустя рукава просто невозможно.
В итоге пространство перед стадионом «Фишт» окрасилось в красно-жёлтые цвета. Получилось более чем впечатляюще: помимо ярких красок болельщики ещё и радовали своими национальными символами. Вскоре к ламе присоединился огромный кенгуру! Единственной проблемой стала ужасная жара, которая поглотила Сочи. В 17-00 в городе было очень жарко, а от зноя задыхались даже привыкшие к жаре перуанские фанаты.
Впрочем, всё это ушло на второй план вскоре после того, как перуанцы собрались на стадионе. Они тут же затянули свои песни, а гимн исполнили на одном дыхании. Более сдержанные австралийцы тоже проявили свои способности в пении, после чего матч начался.
Кому больше нужна победа?
Перуанцы начали матч в несвойственной для себя манере. Латиноамериканцы совсем не торопились вперёд, а инициативой завладел соперник. Сборная Австралии была куда больше нацелена на чужие ворота, регулярно задействуя в атаках левый фланг с активным Робби Крузом. Перуанцы были настроены менее решительно. «Инки» отсиживались в обороне, а Герреро не успевал к мячу во время контратак.
Впрочем, при ощутимом территориальном преимуществе австралийцев опасные моменты у ворот Гальесы не возникали. Островитяне регулярно доводили мяч до чужой штрафной, но с последним пасом у них явно не заладилось. А тут ещё и соперник сумел забить едва ли не в первой вылазке к чужим воротам.. Герреро зацепился за мяч и навесил на дальний угол штрафной, а Каррильо классным ударом с полулёта отправил мяч в сетку! У Райана не было ни единого шанса после такого превосходного удара.
Ещё до свистка на перерыв подопечные Берта Ван Марвейка должны были сравнивать счёт. Самым активным в составе латиноамериканцев стал Рогич. Именно он накрутил троих оппонентов у линии штрафной и пробил, как казалось, в упор. Но Гальеса оказался в нужно месте и отразил опасный удар. Затем уже защитники перуанской сборной заблокировали опаснейший удар с убойного расстояния, а закончилась десятиминутка активности австралийцев невероятным моментом с участием того же Рогича. В борьбе с защитником форвард австралийской сборной не смог протолкнуть мяч в сетку.
Перуанское счастье
Ближе к концу первого тайма перуанцы начали прощание с чемпионатом мира, устроив настоящий латиноамериканский карнавал. Болельщики из Перу запустили волну, обогнувшую трибуны «Фишта» не менее 5-7 раз. Вообще, с такой поддержкой «инки» не могли проиграть, на трибунах стадиона их было не менее 13-15 тысяч.
На второй тайм австралийцы вышли удивительно несобранными. И уже в одной из первых атак сборная Перу увеличила счёт. Герреро вновь позволили принять мяч в штрафной, а дальше форвард перуанцев пробил в угол с небольшим рикошетом от ноги защитника – 2:0!
Берт ван Марвейк использовал все замены, бросил в бой не только самого молодого игрока чемпионата мира Даниела Арзани, но и легендарного Тима Кэхилла. К слову, оба в игру вошли неплохо. Арзани едва не забил гол-красавец от линии штрафной, а Кэхилл цеплялся за все верховые мячи. Но даже отыграть один мяч австралийцы так и не сумели, где не успевал Гальеса, великолепно играли защитники перуанцев. Успокаивать подопечных ван Марвейка может лишь то, что даже в случае победы они бы не прошли дальше: в параллельном матче датчане и французы сыграли вничью, которая устроила обе европейские сборные. «Фишт» прощается с удивительными перуанцами и групповым этапом чемпионата мира.
Чемпионат мира-2018
Группа C. 3-й тур
Стадион: Фишт (Сочи, Россия)
Австралия – Перу 0:2
Гол: Каррильо, 7, Герреро, 53
Австралия: Райан, Рисдон, Бехич, Сэйнсбари, Единак, Миллигэн, Муй, Рогич (Ирвин, 79), Леки, Юрич (Кэхилл, 57), Круз (Арзани, 63)
Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Рамос, Сантамария, Йотун (Акино, 46), Тапиа (Уртадо, 68), Куэва, Флорес, Каррильо (Картахена, 83), Герреро
Предупреждения: Единак, 9, Йотун, 45+1, Арзани, 67, Рогич, 71, Уртадо, 84, Миллгэн, 90
Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info
Ещё накануне в Сочи начали пребывать группы австралийских и перуанских болельщиков. Вообще, перуанцы начали заполнять Сочи ещё несколько дней назад, когда здесь играли сборные Германии и Швеции. Но в последние дни курортный город буквально накрыло красно-белой волной. Болельщиков сборной Перу можно было встретить на пляже, в центре города, кафешках и прочих местах массового скопления людей.
Вообще, перуанцы явно заслужили уважение и любовь российских болельщиков. Досрочно лишившись шансов на выход в следующий раунд при более чем достойной игре, болельщики не отвернулись от команды. Для перуанцев поездка в Россию превратилась в настоящий праздник и латиноамериканский карнавал. Находясь рядом с гостями из Перу было невозможно оставаться равнодушным к таким искренним эмоциям и радости.
Свои песни перуанцы начали петь в день матча ещё у вокзала Сочи. Многие из них везде брали с собой традиционный символ - ламу. К слову, на огромную игрушку ламы болельщики повязали Fan-ID. Так что, животное стало полноправным гостем России и посетителем стадиона.
Австралийцы вели себя менее громко, но и их в городе было предостаточно. Накануне они собрались в одном из кафе у стадиона, чтобы обсудить дальнейшие перспективы сборной с Грэмом Арнольдом, который после чемпионата мира сменит на посту главного тренера Берта ван Марвейка. В расслабленной обстановке за бокалами пива австралийцы обсуждали шансы своей команды против сборной Перу. Болельщики сошлись во мнении, что Австралия может обыграть немотивированного соперника, но перуанцы будут представлять большую опасность: при таких фанатах играть спустя рукава просто невозможно.
Перу! pic.twitter.com/zZ4gzoj0Sz— Anton Mozgovoy (@AntonMozgovoy) June 26, 2018
В итоге пространство перед стадионом «Фишт» окрасилось в красно-жёлтые цвета. Получилось более чем впечатляюще: помимо ярких красок болельщики ещё и радовали своими национальными символами. Вскоре к ламе присоединился огромный кенгуру! Единственной проблемой стала ужасная жара, которая поглотила Сочи. В 17-00 в городе было очень жарко, а от зноя задыхались даже привыкшие к жаре перуанские фанаты.
Впрочем, всё это ушло на второй план вскоре после того, как перуанцы собрались на стадионе. Они тут же затянули свои песни, а гимн исполнили на одном дыхании. Более сдержанные австралийцы тоже проявили свои способности в пении, после чего матч начался.
Кому больше нужна победа?
Перуанцы начали матч в несвойственной для себя манере. Латиноамериканцы совсем не торопились вперёд, а инициативой завладел соперник. Сборная Австралии была куда больше нацелена на чужие ворота, регулярно задействуя в атаках левый фланг с активным Робби Крузом. Перуанцы были настроены менее решительно. «Инки» отсиживались в обороне, а Герреро не успевал к мячу во время контратак.
Впрочем, при ощутимом территориальном преимуществе австралийцев опасные моменты у ворот Гальесы не возникали. Островитяне регулярно доводили мяч до чужой штрафной, но с последним пасом у них явно не заладилось. А тут ещё и соперник сумел забить едва ли не в первой вылазке к чужим воротам.. Герреро зацепился за мяч и навесил на дальний угол штрафной, а Каррильо классным ударом с полулёта отправил мяч в сетку! У Райана не было ни единого шанса после такого превосходного удара.
Ещё до свистка на перерыв подопечные Берта Ван Марвейка должны были сравнивать счёт. Самым активным в составе латиноамериканцев стал Рогич. Именно он накрутил троих оппонентов у линии штрафной и пробил, как казалось, в упор. Но Гальеса оказался в нужно месте и отразил опасный удар. Затем уже защитники перуанской сборной заблокировали опаснейший удар с убойного расстояния, а закончилась десятиминутка активности австралийцев невероятным моментом с участием того же Рогича. В борьбе с защитником форвард австралийской сборной не смог протолкнуть мяч в сетку.
Перуанское счастье
Ближе к концу первого тайма перуанцы начали прощание с чемпионатом мира, устроив настоящий латиноамериканский карнавал. Болельщики из Перу запустили волну, обогнувшую трибуны «Фишта» не менее 5-7 раз. Вообще, с такой поддержкой «инки» не могли проиграть, на трибунах стадиона их было не менее 13-15 тысяч.
Перу - Австралия pic.twitter.com/nEVy6ftdwb— Anton Mozgovoy (@AntonMozgovoy) June 26, 2018
На второй тайм австралийцы вышли удивительно несобранными. И уже в одной из первых атак сборная Перу увеличила счёт. Герреро вновь позволили принять мяч в штрафной, а дальше форвард перуанцев пробил в угол с небольшим рикошетом от ноги защитника – 2:0!
Берт ван Марвейк использовал все замены, бросил в бой не только самого молодого игрока чемпионата мира Даниела Арзани, но и легендарного Тима Кэхилла. К слову, оба в игру вошли неплохо. Арзани едва не забил гол-красавец от линии штрафной, а Кэхилл цеплялся за все верховые мячи. Но даже отыграть один мяч австралийцы так и не сумели, где не успевал Гальеса, великолепно играли защитники перуанцев. Успокаивать подопечных ван Марвейка может лишь то, что даже в случае победы они бы не прошли дальше: в параллельном матче датчане и французы сыграли вничью, которая устроила обе европейские сборные. «Фишт» прощается с удивительными перуанцами и групповым этапом чемпионата мира.
Чемпионат мира-2018
Группа C. 3-й тур
Стадион: Фишт (Сочи, Россия)
Австралия – Перу 0:2
Гол: Каррильо, 7, Герреро, 53
Австралия: Райан, Рисдон, Бехич, Сэйнсбари, Единак, Миллигэн, Муй, Рогич (Ирвин, 79), Леки, Юрич (Кэхилл, 57), Круз (Арзани, 63)
Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Рамос, Сантамария, Йотун (Акино, 46), Тапиа (Уртадо, 68), Куэва, Флорес, Каррильо (Картахена, 83), Герреро
Предупреждения: Единак, 9, Йотун, 45+1, Арзани, 67, Рогич, 71, Уртадо, 84, Миллгэн, 90
Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info
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