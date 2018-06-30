Перуанское море и австралийский колорит: Сочи попрощался с групповым этапом чемпионата мира

Перуанцы сумели громко хлопнуть дверью, не позволив австралийцам и помечтать о выходе в следующий раунд чемпионата мира. Красно-белое море накрыло Сочи: сборная Перу не только забила свой первый мяч на турнире, но и одержала победу.– об уверенной победе «инков» в их последнем матче в России.Ещё накануне в Сочи начали пребывать группы австралийских и перуанских болельщиков. Вообще, перуанцы начали заполнять Сочи ещё несколько дней назад, когда здесь играли сборные Германии и Швеции. Но в последние дни курортный город буквально накрыло красно-белой волной. Болельщиков сборной Перу можно было встретить на пляже, в центре города, кафешках и прочих местах массового скопления людей.Вообще, перуанцы явно заслужили уважение и любовь российских болельщиков. Досрочно лишившись шансов на выход в следующий раунд при более чем достойной игре, болельщики не отвернулись от команды. Для перуанцев поездка в Россию превратилась в настоящий праздник и латиноамериканский карнавал. Находясь рядом с гостями из Перу было невозможно оставаться равнодушным к таким искренним эмоциям и радости.Свои песни перуанцы начали петь в день матча ещё у вокзала Сочи. Многие из них везде брали с собой традиционный символ - ламу. К слову, на огромную игрушку ламы болельщики повязали Fan-ID. Так что, животное стало полноправным гостем России и посетителем стадиона.Австралийцы вели себя менее громко, но и их в городе было предостаточно. Накануне они собрались в одном из кафе у стадиона, чтобы обсудить дальнейшие перспективы сборной с Грэмом Арнольдом, который после чемпионата мира сменит на посту главного тренера Берта ван Марвейка. В расслабленной обстановке за бокалами пива австралийцы обсуждали шансы своей команды против сборной Перу. Болельщики сошлись во мнении, что Австралия может обыграть немотивированного соперника, но перуанцы будут представлять большую опасность: при таких фанатах играть спустя рукава просто невозможно.В итоге пространство перед стадионом «Фишт» окрасилось в красно-жёлтые цвета. Получилось более чем впечатляюще: помимо ярких красок болельщики ещё и радовали своими национальными символами. Вскоре к ламе присоединился огромный кенгуру! Единственной проблемой стала ужасная жара, которая поглотила Сочи. В 17-00 в городе было очень жарко, а от зноя задыхались даже привыкшие к жаре перуанские фанаты.Впрочем, всё это ушло на второй план вскоре после того, как перуанцы собрались на стадионе. Они тут же затянули свои песни, а гимн исполнили на одном дыхании. Более сдержанные австралийцы тоже проявили свои способности в пении, после чего матч начался.Перуанцы начали матч в несвойственной для себя манере. Латиноамериканцы совсем не торопились вперёд, а инициативой завладел соперник. Сборная Австралии была куда больше нацелена на чужие ворота, регулярно задействуя в атаках левый фланг с активным Робби Крузом. Перуанцы были настроены менее решительно. «Инки» отсиживались в обороне, а Герреро не успевал к мячу во время контратак.Впрочем, при ощутимом территориальном преимуществе австралийцев опасные моменты у ворот Гальесы не возникали. Островитяне регулярно доводили мяч до чужой штрафной, но с последним пасом у них явно не заладилось. А тут ещё и соперник сумел забить едва ли не в первой вылазке к чужим воротам.. Герреро зацепился за мяч и навесил на дальний угол штрафной, а Каррильо классным ударом с полулёта отправил мяч в сетку! У Райана не было ни единого шанса после такого превосходного удара.Ещё до свистка на перерыв подопечные Берта Ван Марвейка должны были сравнивать счёт. Самым активным в составе латиноамериканцев стал Рогич. Именно он накрутил троих оппонентов у линии штрафной и пробил, как казалось, в упор. Но Гальеса оказался в нужно месте и отразил опасный удар. Затем уже защитники перуанской сборной заблокировали опаснейший удар с убойного расстояния, а закончилась десятиминутка активности австралийцев невероятным моментом с участием того же Рогича. В борьбе с защитником форвард австралийской сборной не смог протолкнуть мяч в сетку.Ближе к концу первого тайма перуанцы начали прощание с чемпионатом мира, устроив настоящий латиноамериканский карнавал. Болельщики из Перу запустили волну, обогнувшую трибуны «Фишта» не менее 5-7 раз. Вообще, с такой поддержкой «инки» не могли проиграть, на трибунах стадиона их было не менее 13-15 тысяч.На второй тайм австралийцы вышли удивительно несобранными. И уже в одной из первых атак сборная Перу увеличила счёт. Герреро вновь позволили принять мяч в штрафной, а дальше форвард перуанцев пробил в угол с небольшим рикошетом от ноги защитника – 2:0!Берт ван Марвейк использовал все замены, бросил в бой не только самого молодого игрока чемпионата мира Даниела Арзани, но и легендарного Тима Кэхилла. К слову, оба в игру вошли неплохо. Арзани едва не забил гол-красавец от линии штрафной, а Кэхилл цеплялся за все верховые мячи. Но даже отыграть один мяч австралийцы так и не сумели, где не успевал Гальеса, великолепно играли защитники перуанцев. Успокаивать подопечных ван Марвейка может лишь то, что даже в случае победы они бы не прошли дальше: в параллельном матче датчане и французы сыграли вничью, которая устроила обе европейские сборные. «Фишт» прощается с удивительными перуанцами и групповым этапом чемпионата мира.Фишт (Сочи, Россия)Каррильо, 7, Герреро, 53Райан, Рисдон, Бехич, Сэйнсбари, Единак, Миллигэн, Муй, Рогич (Ирвин, 79), Леки, Юрич (Кэхилл, 57), Круз (Арзани, 63)Гальесе, Адвинкула, Трауко, Рамос, Сантамария, Йотун (Акино, 46), Тапиа (Уртадо, 68), Куэва, Флорес, Каррильо (Картахена, 83), ГеррероЕдинак, 9, Йотун, 45+1, Арзани, 67, Рогич, 71, Уртадо, 84, Миллгэн, 90