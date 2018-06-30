Перуанское море и австралийский колорит: Сочи попрощался с групповым этапом чемпионата мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Перуанское море и австралийский колорит: Сочи попрощался с групповым этапом чемпионата мира

Перуанское море и австралийский колорит: Сочи попрощался с групповым этапом чемпионата мираПеруанцы сумели громко хлопнуть дверью, не позволив австралийцам и помечтать о выходе в следующий раунд чемпионата мира. Красно-белое море накрыло Сочи: сборная Перу не только забила свой первый мяч на турнире, но и одержала победу. Rusfootball.info – об уверенной победе «инков» в их последнем матче в России.

Ещё накануне в Сочи начали пребывать группы австралийских и перуанских болельщиков. Вообще, перуанцы начали заполнять Сочи ещё несколько дней назад, когда здесь играли сборные Германии и Швеции. Но в последние дни курортный город буквально накрыло красно-белой волной. Болельщиков сборной Перу можно было встретить на пляже, в центре города, кафешках и прочих местах массового скопления людей.
Вообще, перуанцы явно заслужили уважение и любовь российских болельщиков. Досрочно лишившись шансов на выход в следующий раунд при более чем достойной игре, болельщики не отвернулись от команды. Для перуанцев поездка в Россию превратилась в настоящий праздник и латиноамериканский карнавал. Находясь рядом с гостями из Перу было невозможно оставаться равнодушным к таким искренним эмоциям и радости.

Свои песни перуанцы начали петь в день матча ещё у вокзала Сочи. Многие из них везде брали с собой традиционный символ - ламу. К слову, на огромную игрушку ламы болельщики повязали Fan-ID. Так что, животное стало полноправным гостем России и посетителем стадиона.
Австралийцы вели себя менее громко, но и их в городе было предостаточно. Накануне они собрались в одном из кафе у стадиона, чтобы обсудить дальнейшие перспективы сборной с Грэмом Арнольдом, который после чемпионата мира сменит на посту главного тренера Берта ван Марвейка. В расслабленной обстановке за бокалами пива австралийцы обсуждали шансы своей команды против сборной Перу. Болельщики сошлись во мнении, что Австралия может обыграть немотивированного соперника, но перуанцы будут представлять большую опасность: при таких фанатах играть спустя рукава просто невозможно.



В итоге пространство перед стадионом «Фишт» окрасилось в красно-жёлтые цвета. Получилось более чем впечатляюще: помимо ярких красок болельщики ещё и радовали своими национальными символами. Вскоре к ламе присоединился огромный кенгуру! Единственной проблемой стала ужасная жара, которая поглотила Сочи. В 17-00 в городе было очень жарко, а от зноя задыхались даже привыкшие к жаре перуанские фанаты.

Впрочем, всё это ушло на второй план вскоре после того, как перуанцы собрались на стадионе. Они тут же затянули свои песни, а гимн исполнили на одном дыхании. Более сдержанные австралийцы тоже проявили свои способности в пении, после чего матч начался.

Кому больше нужна победа?

Перуанцы начали матч в несвойственной для себя манере. Латиноамериканцы совсем не торопились вперёд, а инициативой завладел соперник. Сборная Австралии была куда больше нацелена на чужие ворота, регулярно задействуя в атаках левый фланг с активным Робби Крузом. Перуанцы были настроены менее решительно. «Инки» отсиживались в обороне, а Герреро не успевал к мячу во время контратак.

Впрочем, при ощутимом территориальном преимуществе австралийцев опасные моменты у ворот Гальесы не возникали. Островитяне регулярно доводили мяч до чужой штрафной, но с последним пасом у них явно не заладилось. А тут ещё и соперник сумел забить едва ли не в первой вылазке к чужим воротам.. Герреро зацепился за мяч и навесил на дальний угол штрафной, а Каррильо классным ударом с полулёта отправил мяч в сетку! У Райана не было ни единого шанса после такого превосходного удара.

Ещё до свистка на перерыв подопечные Берта Ван Марвейка должны были сравнивать счёт. Самым активным в составе латиноамериканцев стал Рогич. Именно он накрутил троих оппонентов у линии штрафной и пробил, как казалось, в упор. Но Гальеса оказался в нужно месте и отразил опасный удар. Затем уже защитники перуанской сборной заблокировали опаснейший удар с убойного расстояния, а закончилась десятиминутка активности австралийцев невероятным моментом с участием того же Рогича. В борьбе с защитником форвард австралийской сборной не смог протолкнуть мяч в сетку.

Перуанское счастье

Ближе к концу первого тайма перуанцы начали прощание с чемпионатом мира, устроив настоящий латиноамериканский карнавал. Болельщики из Перу запустили волну, обогнувшую трибуны «Фишта» не менее 5-7 раз. Вообще, с такой поддержкой «инки» не могли проиграть, на трибунах стадиона их было не менее 13-15 тысяч.



На второй тайм австралийцы вышли удивительно несобранными. И уже в одной из первых атак сборная Перу увеличила счёт. Герреро вновь позволили принять мяч в штрафной, а дальше форвард перуанцев пробил в угол с небольшим рикошетом от ноги защитника – 2:0!

Берт ван Марвейк использовал все замены, бросил в бой не только самого молодого игрока чемпионата мира Даниела Арзани, но и легендарного Тима Кэхилла. К слову, оба в игру вошли неплохо. Арзани едва не забил гол-красавец от линии штрафной, а Кэхилл цеплялся за все верховые мячи. Но даже отыграть один мяч австралийцы так и не сумели, где не успевал Гальеса, великолепно играли защитники перуанцев. Успокаивать подопечных ван Марвейка может лишь то, что даже в случае победы они бы не прошли дальше: в параллельном матче датчане и французы сыграли вничью, которая устроила обе европейские сборные. «Фишт» прощается с удивительными перуанцами и групповым этапом чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018

Группа C. 3-й тур

Стадион: Фишт (Сочи, Россия)

Австралия – Перу 0:2

Гол: Каррильо, 7, Герреро, 53

Австралия: Райан, Рисдон, Бехич, Сэйнсбари, Единак, Миллигэн, Муй, Рогич (Ирвин, 79), Леки, Юрич (Кэхилл, 57), Круз (Арзани, 63)

Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Рамос, Сантамария, Йотун (Акино, 46), Тапиа (Уртадо, 68), Куэва, Флорес, Каррильо (Картахена, 83), Герреро

Предупреждения: Единак, 9, Йотун, 45+1, Арзани, 67, Рогич, 71, Уртадо, 84, Миллгэн, 90

Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info
Теги: Перу Австралия
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