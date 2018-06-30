Австралия - Перу: матч в Сочи посетили 44 073 болельщика

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира–2018 встретились сборные Австралии и Перу.Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи и завершилась со счётом 2:0 в пользу перуанцев.На игре в Сочи присутствовало 44 073 зрителя.