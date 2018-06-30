Александр Ширко: шансы пройти сборную Испании? Думаю, 30 на 70

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Александр Ширко: шансы пройти сборную Испании? Думаю, 30 на 70

Александр Ширко: шансы пройти сборную Испании? Думаю, 30 на 70 Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Ширко в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу поражения подопечных Станислава Черчесова от команды Уругвая в третьем матче группового турнира чемпионата мира и рассказал об ожиданиях от игры 1/8 финала против сборной Испании.

- Что скажете об игре нашей сборной в матче с уругвайцами?

- Здесь не получилось то, что мы видели в двух предыдущих матчах — это прессинг всей командой и быстрая контратака после прессинга. В первую очередь, не получился прессинг, после чего можно было отбирать мяч и контратаковать. Второе — ошибок было много: но это тоже связано с соперником, потому что отбирать было непросто.

-Соперник навязал нам свою волю и не позволил этого сделать нам?

- Конечно. Мы в принципе играли от обороны, на контратаке, но опять же у нас не было того, что присутствовало в первых матчах, когда хорошо отбирали мяч и быстро контратаковали. Здесь соперник отбирал мяч, не получался у нас прессинг.

- После поражения от уругвайцев перед игрой со сборной Испании, больше оптимизма или пессимизма?

-Ни того и ни другого. Просто мы сначала видели нашу команду в матчах с более слабыми соперниками, а сейчас увидели, как сыграли с Уругваем. Испания, наверное, сильнее и тех, и других. Поэтому, конечно, встреча будет тяжелая... Ну, мы сделали самое главное: вышли в плей-офф. Сейчас ждем следующей игры.

- Неожиданно для всех испанцы сыграли вничью с командой Марокко. Что произошло с «Красной фурией»?

-Наверное, это можно назвать недонастроем. Они понимают, что они сильны, но не настроились... Мы видели, как испанцы прибавляли после пропущенных, когда им нужно было, и как и на каких скоростях шла игра в те моменты. Все остальное время они были расслаблены.

-Как оцениваете наши шансы пройти испанскую сборную?

-Нам будет трудно, но надо, по крайней мере, приложить все силы и постараться пройти испанцев. Шансы оценил бы как 70 на 30 в пользу соперника.

- В целом, какое впечатление оставляет чемпионат мира?

-Хорошее. Первые матчи третьего тура показали, как все несколько раз может перевернуться. Пенальти, автоголов много. Есть, конечно, и матчи, результат которых никак не удивил.
Теги: Ширко Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 19:18
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№2 Написал: Angelsh (Сегодня, 19:40) #
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Чем думают те, кто ставит даже процент на проход сборной России? Странные люди.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Konnekt (Сегодня, 19:35) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ваше благородие, госпожа УДАЧА... Будет для нас доброй если, а не иначе... Будет и шанс сотворить сенсацию. В остальном же, всё в наших ногах.
Нуу, а испанцы тоже могут ошибаться. Надо только помочь им в этом. blush


--------------------
Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016 [жалоба]
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