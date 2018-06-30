Александр Ширко: шансы пройти сборную Испании? Думаю, 30 на 70

Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Ширко в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мнением по поводу поражения подопечных Станислава Черчесова от команды Уругвая в третьем матче группового турнира чемпионата мира и рассказал об ожиданиях от игры 1/8 финала против сборной Испании.- Здесь не получилось то, что мы видели в двух предыдущих матчах — это прессинг всей командой и быстрая контратака после прессинга. В первую очередь, не получился прессинг, после чего можно было отбирать мяч и контратаковать. Второе — ошибок было много: но это тоже связано с соперником, потому что отбирать было непросто.- Конечно. Мы в принципе играли от обороны, на контратаке, но опять же у нас не было того, что присутствовало в первых матчах, когда хорошо отбирали мяч и быстро контратаковали. Здесь соперник отбирал мяч, не получался у нас прессинг.-Ни того и ни другого. Просто мы сначала видели нашу команду в матчах с более слабыми соперниками, а сейчас увидели, как сыграли с Уругваем. Испания, наверное, сильнее и тех, и других. Поэтому, конечно, встреча будет тяжелая... Ну, мы сделали самое главное: вышли в плей-офф. Сейчас ждем следующей игры.-Наверное, это можно назвать недонастроем. Они понимают, что они сильны, но не настроились... Мы видели, как испанцы прибавляли после пропущенных, когда им нужно было, и как и на каких скоростях шла игра в те моменты. Все остальное время они были расслаблены.-Нам будет трудно, но надо, по крайней мере, приложить все силы и постараться пройти испанцев. Шансы оценил бы как 70 на 30 в пользу соперника.-Хорошее. Первые матчи третьего тура показали, как все несколько раз может перевернуться. Пенальти, автоголов много. Есть, конечно, и матчи, результат которых никак не удивил.