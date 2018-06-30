Александр Ширко: шансы пройти сборную Испании? Думаю, 30 на 70

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Александр Ширко: шансы пройти сборную Испании? Думаю, 30 на 70
Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Ширко в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу поражения подопечных Станислава Черчесова от команды Уругвая в третьем матче группового турнира чемпионата мира и рассказал об ожиданиях от игры 1/8 финала против сборной Испании.
- Что скажете об игре нашей сборной в матче с уругвайцами?
- Здесь не получилось то, что мы видели в двух предыдущих матчах — это прессинг всей командой и быстрая контратака после прессинга. В первую очередь, не получился прессинг, после чего можно было отбирать мяч и контратаковать. Второе — ошибок было много: но это тоже связано с соперником, потому что отбирать было непросто.
-Соперник навязал нам свою волю и не позволил этого сделать нам?
- Конечно. Мы в принципе играли от обороны, на контратаке, но опять же у нас не было того, что присутствовало в первых матчах, когда хорошо отбирали мяч и быстро контратаковали. Здесь соперник отбирал мяч, не получался у нас прессинг.
- После поражения от уругвайцев перед игрой со сборной Испании, больше оптимизма или пессимизма?
-Ни того и ни другого. Просто мы сначала видели нашу команду в матчах с более слабыми соперниками, а сейчас увидели, как сыграли с Уругваем. Испания, наверное, сильнее и тех, и других. Поэтому, конечно, встреча будет тяжелая... Ну, мы сделали самое главное: вышли в плей-офф. Сейчас ждем следующей игры.
- Неожиданно для всех испанцы сыграли вничью с командой Марокко. Что произошло с «Красной фурией»?
-Наверное, это можно назвать недонастроем. Они понимают, что они сильны, но не настроились... Мы видели, как испанцы прибавляли после пропущенных, когда им нужно было, и как и на каких скоростях шла игра в те моменты. Все остальное время они были расслаблены.
-Как оцениваете наши шансы пройти испанскую сборную?
-Нам будет трудно, но надо, по крайней мере, приложить все силы и постараться пройти испанцев. Шансы оценил бы как 70 на 30 в пользу соперника.
- В целом, какое впечатление оставляет чемпионат мира?
-Хорошее. Первые матчи третьего тура показали, как все несколько раз может перевернуться. Пенальти, автоголов много. Есть, конечно, и матчи, результат которых никак не удивил.
- Что скажете об игре нашей сборной в матче с уругвайцами?
- Здесь не получилось то, что мы видели в двух предыдущих матчах — это прессинг всей командой и быстрая контратака после прессинга. В первую очередь, не получился прессинг, после чего можно было отбирать мяч и контратаковать. Второе — ошибок было много: но это тоже связано с соперником, потому что отбирать было непросто.
-Соперник навязал нам свою волю и не позволил этого сделать нам?
- Конечно. Мы в принципе играли от обороны, на контратаке, но опять же у нас не было того, что присутствовало в первых матчах, когда хорошо отбирали мяч и быстро контратаковали. Здесь соперник отбирал мяч, не получался у нас прессинг.
- После поражения от уругвайцев перед игрой со сборной Испании, больше оптимизма или пессимизма?
-Ни того и ни другого. Просто мы сначала видели нашу команду в матчах с более слабыми соперниками, а сейчас увидели, как сыграли с Уругваем. Испания, наверное, сильнее и тех, и других. Поэтому, конечно, встреча будет тяжелая... Ну, мы сделали самое главное: вышли в плей-офф. Сейчас ждем следующей игры.
- Неожиданно для всех испанцы сыграли вничью с командой Марокко. Что произошло с «Красной фурией»?
-Наверное, это можно назвать недонастроем. Они понимают, что они сильны, но не настроились... Мы видели, как испанцы прибавляли после пропущенных, когда им нужно было, и как и на каких скоростях шла игра в те моменты. Все остальное время они были расслаблены.
-Как оцениваете наши шансы пройти испанскую сборную?
-Нам будет трудно, но надо, по крайней мере, приложить все силы и постараться пройти испанцев. Шансы оценил бы как 70 на 30 в пользу соперника.
- В целом, какое впечатление оставляет чемпионат мира?
-Хорошее. Первые матчи третьего тура показали, как все несколько раз может перевернуться. Пенальти, автоголов много. Есть, конечно, и матчи, результат которых никак не удивил.
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