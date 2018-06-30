Главный тренер сборной Дании: нашей целью было - выход в плей-офф

Главный тренер сборной Дании прокомментировал ничью с французами на ЧМ-2018.- Мы хотели создать компактную ситуацию сзади, не прессингуя высоко, потому что французы сильны именно в контратаке. Мы решили, что нас надо контратаковать, поэтому мы собрались глубоко. Мы взяли Кристенса в качестве опорника, Йоргенса в качестве защитника. Это хорошо себя показалось. Эти игроки хорошо сработались.- Для меня самое главное это команда. Нашей целью была - выход в плей-офф. Эта группа была одной из самой сложных, но мы сумели из нее выйти. Футбол процесс поступательный, иногда приходится немного меняться, важно владеть различными стилями, чтобы побеждать. Мы вышли в следующий раз, ребята сыграли отлично, они все отдали для того, чтобы мы вышли в следующий этап.- Нам нужно было одно очко, мы выступали против одной из лучших сборных мира, так что было очень глупо открыть пространство для французов. Мы очень рады этой ничьей.- Когда вы находитесь в ситуации, когда вам надо одно очко, какое слово можно здесь сказать? Дисциплина.- Момент эмоциональный, мы вышли в плей-офф. Для меня это огромное достижение. Ощущения во время матча... Я стараюсь концентрироваться на совместном выступлении команды, у нас прекрасные футболисты и прекрасная поддержка.- Франция замечательная сборная. Они переходили в контратаку, как только мы теряли контроль. У них большая скамейка. Мы видели, как они выступали раньше, им прекрасно удавалось контратаковать. Когда их соперники допускали ошибку, Франция использовала это в своих интересах.- Очень хорошая команда. Хорошие игроки и хорошая команда. Хорватия может многих удивить, они выглядят очень мощно.- Посмотрим. Мы изучаем Хорватию, завтра получим доклад. Они сильны, мы видели их в игре, в конечном счете, матч будет напряженным, нам надо выступить очень умно против Хорватии, играть организованно, используя индивидуальные качества.- И в коллективном, и в индивидуальном плане Франция очень сильна. Они очень далеко пройдут в этом турнире. Я уверен, Франция будет сражаться до конца.