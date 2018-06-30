Нголо Канте: было сложно найти лазейки, чтобы обыграть Данию

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте высказался о матче с Данией (0:0), передает корреспондент- Я ценю это, но это не главное. Нам удалось занять первое место в группе, но мы играли против организованной команды, с ней было тяжело. Как мы себя ощущаем на первом месте? Все зависит от того, против кого мы будем играть. Сегодня было сложно найти лазейки, чтобы обыграть Данию.- Сегодня мы провели хороший матч, сделали правильные замены. Все хорошо.