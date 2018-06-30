Дидье Дешам: добились результата, который нам был нужен

Главный тренер сборной Франции прокомментировал нулевую ничью с командой Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, передает корреспондент- Да. Это было самым главным. Матч? В конце он был немного скучным, датчанам подходил этот результат. Они хорошо защищались, но у нас было семь возможностей, но мы не сумели забить. Никаких рисков неоправданных нам не хотелось. Мы добились результата, который нам был нужен.- Такая задача сложна для всех, даже Испания или Германия сталкивались со сложностями. Все команды на этом чемпионате мира прекрасно подготовлены, они умеют обороняться. Если они закрываются, надо к этому приспосабливаться. Нам нужен был определенный результат, но мы пытались победить, мы хотели этого.- Они хотели победить, но ближе к концу встречи они проявляли осторожность. Они дотянули до квалификации и добились цели. Они плотно обороняются, они тоже имеют свои возможности.- Мы поговорили с Льорисом об этом. Он номер один, но ему нужно было немного отдохнуть. Последние большие турниры он играл и третий матч, но теперь все было иначе. Манданда классный игрок, не хочу его обидеть, но это скорее всего его последний чемпионат мира. Я захотел предоставить ему такую возможность.- Всегда есть негативное и позитивное, наверное, во всем. В закрытом матче у нас было шесть - семь возможностей. Если бы мы были чуть быстрее и мобильнее, все получилось бы немного по-другому. С другой стороны, у нас была ротация. Теперь посмотрим, что будет через четыре дня, изменится ли что-нибудь в отношении первых трех матчей. Я решил сохранить некоторые желтые карточки, чтобы иметь максимально гибкий выбор на плей-офф.- Начнется плей-офф, через пару часов мы узнаем, кто наш соперник. Мы приехали сюда с большими ожиданиями, но мы вышли первыми из группы после непростых матчей. Мы добились того, к чему мы стремились. Теперь перед нами небольшой подъем, на который нужно подняться. Мы здесь с определенными ожиданиями.- Мы достигли всего, что нам нужно. Первый матч был не достаточно удовлетворительным, второй много лучше, несмотря на то, что мы много защищались, сегодняшняя команда тоже была хорошо организована. У нас были возможности, мы могли сделать больше, но не нужно на этом зацикливаться. Мы реалисты, мы достигаем цели, которые возможны. Конечно, всегда есть куда расти, но у всех есть сложности.- Возможность есть, посмотрим, что будет сегодня вечером. Я не могу на это повлиять, поэтому мне остается только ждать.- Мы знаем Казань, мы там уже играли, у меня не было времени осмотреть город и музей, мы работаем и проводим время на стадионе. Стадион очень хороший, инфраструктура прекрасная. Я не думаю, что это будет нашим преимуществом.