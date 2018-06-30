Дидье Дешам: добились результата, который нам был нужен

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Дидье Дешам: добились результата, который нам был нужен

Дидье Дешам: добились результата, который нам был нуженГлавный тренер сборной Франции прокомментировал нулевую ничью с командой Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Цель достигнута?

- Да. Это было самым главным. Матч? В конце он был немного скучным, датчанам подходил этот результат. Они хорошо защищались, но у нас было семь возможностей, но мы не сумели забить. Никаких рисков неоправданных нам не хотелось. Мы добились результата, который нам был нужен.

- Датский тренер сказал, что он играл глубже, потому то Франция очень хорошо играет в контратаках. Не будет ли и дальше настолько тяжело играть против обороняющихся команд?

- Такая задача сложна для всех, даже Испания или Германия сталкивались со сложностями. Все команды на этом чемпионате мира прекрасно подготовлены, они умеют обороняться. Если они закрываются, надо к этому приспосабливаться. Нам нужен был определенный результат, но мы пытались победить, мы хотели этого.

- Вы сказали, что датская команда играла без особого энтузиазма, но как вы оцените силу этой сборной?

- Они хотели победить, но ближе к концу встречи они проявляли осторожность. Они дотянули до квалификации и добились цели. Они плотно обороняются, они тоже имеют свои возможности.

- Почему выпустили Манданда сегодня?

- Мы поговорили с Льорисом об этом. Он номер один, но ему нужно было немного отдохнуть. Последние большие турниры он играл и третий матч, но теперь все было иначе. Манданда классный игрок, не хочу его обидеть, но это скорее всего его последний чемпионат мира. Я захотел предоставить ему такую возможность.

- Что можно вынести из этого матча в качестве позитивного урока?

- Всегда есть негативное и позитивное, наверное, во всем. В закрытом матче у нас было шесть - семь возможностей. Если бы мы были чуть быстрее и мобильнее, все получилось бы немного по-другому. С другой стороны, у нас была ротация. Теперь посмотрим, что будет через четыре дня, изменится ли что-нибудь в отношении первых трех матчей. Я решил сохранить некоторые желтые карточки, чтобы иметь максимально гибкий выбор на плей-офф.

- Каковы ожидания Франции на этом чемпионате мира?

- Начнется плей-офф, через пару часов мы узнаем, кто наш соперник. Мы приехали сюда с большими ожиданиями, но мы вышли первыми из группы после непростых матчей. Мы добились того, к чему мы стремились. Теперь перед нами небольшой подъем, на который нужно подняться. Мы здесь с определенными ожиданиями.

- Вы сказали, что вышли на поле сегодня против сложного соперника, не ожидали ли вы выхода из группы с большей уверенностью?

- Мы достигли всего, что нам нужно. Первый матч был не достаточно удовлетворительным, второй много лучше, несмотря на то, что мы много защищались, сегодняшняя команда тоже была хорошо организована. У нас были возможности, мы могли сделать больше, но не нужно на этом зацикливаться. Мы реалисты, мы достигаем цели, которые возможны. Конечно, всегда есть куда расти, но у всех есть сложности.

- Как вы прокомментируете возможность играть против Аргентины?

- Возможность есть, посмотрим, что будет сегодня вечером. Я не могу на это повлиять, поэтому мне остается только ждать.

- Матчи 1/8 вы проведет в Казани, где вы уже сыграли, есть ли там какие-нибудь особенности, которые могут повлиять на вашу команду?

- Мы знаем Казань, мы там уже играли, у меня не было времени осмотреть город и музей, мы работаем и проводим время на стадионе. Стадион очень хороший, инфраструктура прекрасная. Я не думаю, что это будет нашим преимуществом.
Теги: Дешам Сборная Дании Сборная Франции
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