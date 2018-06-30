Исландия – Хорватия: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Исландии и Хорватии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018.Халлдорссон, Севарссон, Магнуссон, Р. Сигурдссон, Ингасон, Бьярнасон, Гудмундссон, Гуннарссон, Г. Сигурдссон, Холлфредссон, Финнбогасон.Л. Калинич, Пиварич, Едвай, Чалета-Цар, Чорлука, Модрич, Бадель, Ковачич, Перишич, Пьяца, Крамарич.