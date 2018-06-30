Далер Кузяев: мы опасаемся Испанию

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился мнением о национальной команде Испании - сопернике россиян в 1/8 финала ЧМ-2018."Не могу сказать, что Уругвай переиграл нас вчистую. Да, мы допускали ошибки. И соперник за это наказал. Не вижу большой разницы в уровне между Испанией и Португалией. Одинаково сильные сборные. Конечно, мы опасаемся Испанию, это топ-сборная. Не думаю, что игра будет похожа на нашу товарищескую, когда было 3:3. На чемпионате мира будет совсем другая тактика, сюжет игры. Смотрел матч Испании с Португалией. Очень была классная игра!", - сказал Кузяев.