Далер Кузяев: мы опасаемся Испанию

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Далер Кузяев: мы опасаемся Испанию

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился мнением о национальной команде Испании - сопернике россиян в 1/8 финала ЧМ-2018.

"Не могу сказать, что Уругвай переиграл нас вчистую. Да, мы допускали ошибки. И соперник за это наказал. Не вижу большой разницы в уровне между Испанией и Португалией. Одинаково сильные сборные. Конечно, мы опасаемся Испанию, это топ-сборная. Не думаю, что игра будет похожа на нашу товарищескую, когда было 3:3. На чемпионате мира будет совсем другая тактика, сюжет игры. Смотрел матч Испании с Португалией. Очень была классная игра!", - сказал Кузяев.

Rusfootball.info
Теги: Кузяев Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 20:29
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14
(0)
№14 Написал: Орик СПб (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да вы шо?! Вы "великие" уничтожившие саудитов, победившие вторых пастухов из Египта, проигравшие всего то с разницей три мяча стане с населением в 1,5 раза меньше Питера, опасаетесь каких то испанцев.))))
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
№13 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 21:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Правильно,что опасается.Тренера у команды нет,а индивидуальным мастерством,которое у наших весьма ограничено,Испанию не возьмешь.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№12 Написал: casabl (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (1)
online

patriot,
Бесполезно. Забздит.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 21:30) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
за такие слова выгнать из футбола навсегда
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№10 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 21:04) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Кузяев:"МЫ ОБОСРАЛИСЬ,,," так точнее

Не стыдно? Опасаемся, волнуемся. Да вы и перед прошлой игрой обосрались, противно было смотреть на ваши опасавшиеся перепуганные рожи! Покажите свои яйца мужские, нельзя выходить с таким настроем! Всей сборной надо срочно посмотреть киноэпопею "Освобождение" целиком и перестать ёрзать на стуле одним местом! Не надо забывать хде играете, перед кем и какой народ представляете!

ЧЕРЧЕСОВ, ПРОВЕДИ ЕЩЁ ОДНУ ВСТРЕЧУ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ!!!
А ЛУЧШЕ С ГЕРОЯМИ РОССИИ, КОТОРЫЕ БЕЗ ОПАСЕНИЙ ШЛИ НА ПУЛИ!!!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№9 Написал: casabl (Сегодня, 21:02) #
  • +1
  •  (3)
online

Меня поражает команда Исландии, у которой, как кажется нет психологических противников- это настоящие бойцы.
Нашим кривоногим такая психологическая подготовка и не снилась. Что у них в головах? ХЗ.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: Kostik (Сегодня, 20:59) #
  • +1
  •  (1)

А вчистую это сколько должно быть?
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№7 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:57) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: СуперШтангист
А был бы инстинкт убийцы, как у сборной Исландии, могли бы сотворить сенсацию.


Это та самая Исландия,которая завтра поедет домой?
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№6 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 20:55) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Говори прямо, ссыте, более скажу, кроме как в болельщиках, мы не в чем не будем превосходить Испанию, хоть те и играют пока не выразительно.


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
№5 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 20:53) #
  • +1
  •  (1)

Опасаться нужно, но не бояться...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:45) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
Один уже навалил в штаны до матча. С таким настроем только Саудовские Аравии побеждать. А был бы инстинкт убийцы, как у сборной Исландии, могли бы сотворить сенсацию.
Задача футболистов сыграть на пределе возможного согласно установкам тренерского штаба, а за результат пусть тренер отвечает.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Aseev Valeri Aseev Valeri (Сегодня, 20:43) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Опасаться надо,поссыкивать нельзя,как вчера Самед.Все будет ОК!Тренера бы конечно нам.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:37) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Да,ваши опасения оправданы.Был бы тренер у вас нормальный и то было бы мало шансов,а при Черчесове ловить совсем нечего. Черчесов и тактика -понятия несовместимые.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 20:34) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не ссы, лошадь, тебя из стойл не выпустят


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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