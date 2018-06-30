Илья Кутепов: что могу сказать о Рамосе и Пике? Это "Реал" и "Барселона", что тут ещё говорить

Защитник сборной России Илья Кутепов поделился ожиданиями от игры с Испанией в 1/8 финала ЧМ."Не могу сказать, что матч с Уругваем не имел значения. Все же хотели занять первое место в группе. Так что позитива игра не добавила. Но и негатива тоже не очень много — играли против сильной команды, большую часть матча в меньшинстве. Так что теперь надо готовиться к Испании. Что касается того, готовы ли мы к ней, то увидим 1 июля. Что могу сказать о Рамосе и Пике? Это "Реал" и "Барселона", что тут ещё говорить", - сказал Кутепов.