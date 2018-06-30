Ведущий Первого канала будет наказан за мат в рассказе о ЧМ-2018

Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артём Шейнин получит взыскание из-за нецензурного слова в прямом эфире, когда он рассказывал о результатах матча ЧМ-2018 Россия — Уругвай.Сегодня, 26 июня, в прямом эфире в ток-шоу "Время покажет" Шейнин пересказывал свой разговор с болельщиком по итогам матча группового турнира ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая. Цитируя своего собеседника, он использовал нецензурное выражение.