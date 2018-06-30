Стив Ирвин: сегодня нам не повезло, мы плохо играли в завершающей стадии

Полузащитник сборной Австралии Стив Ирвин - о матче с Перу (0:2)."Последние недели были удивительными, отличный опыт игры на чемпионате мира. Мы говорили об этом в раздевалке, что надо видеть в этом хорошее. Я думаю, что мы хорошо играли, после матча с Францией здорово прибавили, могли победить. Сейчас меня переполняют эмоции, мне сложно что-то оценивать, но пройдёт время и я смогу более подробно охарактеризовать наше выступление.Сегодня нам не повезло, мы плохо играли в завершающей стадии, у нас не было реализации. И мы пропустили глупые голы, которые тоже стали стечением обстоятельств. Первый гол был отличным, фантастический удар! Но второй гол случился после рикошета. Но для успеха на столь высоком уровне нужно использовать каждый шанс. У нас сегодня этого не было. Да, может у нас и не было каких-то явно голевых моментов, но мы доводили мяч до чужой штрафной и должны были сыграть лучше в завершающей стадии", - сказал Ирвин.