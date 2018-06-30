Стив Ирвин: сегодня нам не повезло, мы плохо играли в завершающей стадии

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
|Подробнее
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Стив Ирвин: сегодня нам не повезло, мы плохо играли в завершающей стадии
Полузащитник сборной Австралии Стив Ирвин - о матче с Перу (0:2).
"Последние недели были удивительными, отличный опыт игры на чемпионате мира. Мы говорили об этом в раздевалке, что надо видеть в этом хорошее. Я думаю, что мы хорошо играли, после матча с Францией здорово прибавили, могли победить. Сейчас меня переполняют эмоции, мне сложно что-то оценивать, но пройдёт время и я смогу более подробно охарактеризовать наше выступление.
Сегодня нам не повезло, мы плохо играли в завершающей стадии, у нас не было реализации. И мы пропустили глупые голы, которые тоже стали стечением обстоятельств. Первый гол был отличным, фантастический удар! Но второй гол случился после рикошета. Но для успеха на столь высоком уровне нужно использовать каждый шанс. У нас сегодня этого не было. Да, может у нас и не было каких-то явно голевых моментов, но мы доводили мяч до чужой штрафной и должны были сыграть лучше в завершающей стадии", - сказал Ирвин.
Rusfootball.info
"Последние недели были удивительными, отличный опыт игры на чемпионате мира. Мы говорили об этом в раздевалке, что надо видеть в этом хорошее. Я думаю, что мы хорошо играли, после матча с Францией здорово прибавили, могли победить. Сейчас меня переполняют эмоции, мне сложно что-то оценивать, но пройдёт время и я смогу более подробно охарактеризовать наше выступление.
Сегодня нам не повезло, мы плохо играли в завершающей стадии, у нас не было реализации. И мы пропустили глупые голы, которые тоже стали стечением обстоятельств. Первый гол был отличным, фантастический удар! Но второй гол случился после рикошета. Но для успеха на столь высоком уровне нужно использовать каждый шанс. У нас сегодня этого не было. Да, может у нас и не было каких-то явно голевых моментов, но мы доводили мяч до чужой штрафной и должны были сыграть лучше в завершающей стадии", - сказал Ирвин.
Rusfootball.info
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