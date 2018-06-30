Том Рогич: я получил великолепный опыт, на чемпионате мира было здорово

Полузащитник сборной Австралии Том Рогич поделился впечатлениями от игры с Перу (0:2).- У нас было несколько хороших шансов в первом тайме, нужно было забивать голы. Затем мы пропустили в первом тайме, а следующий гол был важнейшим, после него уже было трудно вернуться в игру.Не думаю, что что-то надо было менять. Нужно быть просто более летальными в атаке, использовать свои шансы.Я получил великолепный опыт, на чемпионате мира было здорово. Конечно, сейчас я разочарован и расстроен, но мы прогрессируем как команда. Уверен, что этот опыт пойдёт на пользу. У нас была отличная работа с тренерами и администрацией, всё было здорово. Мне понравилось работать с Ван Марвейком, он – отличный человек. Уверен, что мы прибавили по сравнению с квалификацией. Сейчас мы расстроены, но через месяц справедливо оценим свою игру", - сказал Рогич.