Андрей Созин: вчерашний матч с Уругваем на многое открыл глаза

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Андрей Созин: вчерашний матч с Уругваем на многое открыл глаза

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал поражение сборной России от уругвайцев со счётом 0:3 на групповой стадии чемпионата мира, а также поделился ожиданиями от матча 1/8 финала со сборной Испании.

"Ну, давайте коллективно выдохнем – задача по выходу из группы решена. Хотя вчерашний матч с Уругваем на многое открыл глаза. Например, стало понятно, что без чёткой турнирной задачи на матч команда играть не может или не хочет. Такое ощущение, будто сборная отнеслась к матчу как к второстепенному. И по этому поводу возникают вопросы к тренерскому штабу, так же как и возникают вопросы по ротации на некоторых позициях. Конечно, тренерам виднее, но результат на табло, и он – этот результат – отрицательный.

Общая атмосфера отразилась на отдельных футболистах. Это – отвратительная игра Газинского, который привёз голевой штрафной и ошибался в простых ситуациях. Это – потухшие глаза Миранчука, который просто не имеет морального права с таким отношением выходить на игру чемпионата мира. Это – Смольников, который заработал красную карточку из-за фолов в центре поля. Не согласен с теми, кто предлагает утешить и пожалеть Смольникова. Единственное, за что его стоит пожалеть, — это за то, что, будучи состоявшимся профессионалом, он не усвоил простых футбольных истин, что нельзя так фолить в международном матче.

Впрочем, из сказанного не следует, что у нас всё плохо. Наоборот, считаю, что на матч с Испанией выйдет совершенно другая команда – заряженная на борьбу и на результат. Команда, за которую нам точно не будет стыдно!", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 22:04
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(2)
№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 22:24) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Кому глаза открыли?Все ,кто хоть немного разбирается в футболе,знали и знают,что у нас нет сборной и тренера:есть сбродная и физрук.То,что вышли из группы не наша заслуга по большому счету,а следствие провала игры наших и без того слабых соперников.Чудо произошло,а большего и ждать не стоит.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Вот реальный гнида-клоун. Примазавшийся к футболу урод. Кто он вобще, зачем он вобще. Пиявка на бабках от футбола. Что- то ещё комментирует, рассуждает.
Не важно, что он говорит, он просто не нужен. Реально бесит.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№1 Написал: aulex Milano (Сегодня, 22:18) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Интер»
лилипутинский оптимист))


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Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
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Регистрация: 10.09.2011 [жалоба]
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