Жительница Петербурга в 83 года стала волонтером ЧМ-2018

Жительница Санкт-Петербурга, которой 83 года, стала самым старшим волонтером ЧМ-2018, сообщил руководитель центра подготовки городских волонтеров Петербурга Георгий Борисов в городском пресс-центре."Самому старшему волонтеру - 83 года. Это - женщина, которая сейчас находится на пенсии, а раньше работала в системе госуправления",- сказал он.По словам Борисова, на матчах Чемпионата мира по футболу в Петербурге работает 2 тысячи 300 участников волонтерского движения, в том числе и иностранные граждане.