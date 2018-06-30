Мохамед Салах отказался от приза лучшему игроку матча ЧМ-2018

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|-:-
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|Хорватия
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
|Подробнее
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:11
Месси покорил Санкт-Петербург (3)
Месси покорил Санкт-Петербург (3)
21:23
Арзани: думаю, что нам не повезло (1)
Арзани: думаю, что нам не повезло (1)
20:39
Илья Кутепов: что могу сказать о Рамосе и Пике? Это "Реал" и "Барселона", что тут ещё говорить (4)
Илья Кутепов: что могу сказать о Рамосе и Пике? Это "Реал" и "Барселона", что тут ещё говорить (4)
20:29
Далер Кузяев: мы опасаемся Испанию (20)
Далер Кузяев: мы опасаемся Испанию (20)
18:44
Подмосковье готово исполнить поручение Владимира Путина об эффективном использовании объектов ЧМ (1)
Подмосковье готово исполнить поручение Владимира Путина об эффективном использовании объектов ЧМ (1)
15:35
Комитет культуры Волгоградской области: мошка будет еще одним плюсом для туристической привлекательности (5)
Комитет культуры Волгоградской области: мошка будет еще одним плюсом для туристической привлекательности (5)
15:06
Номер 1 рейтинга животных-оракулов кот Ахилл предсказал победу сборной Нигерии над Аргентиной (1)
Номер 1 рейтинга животных-оракулов кот Ахилл предсказал победу сборной Нигерии над Аргентиной (1)
Мохамед Салах отказался от приза лучшему игроку матча ЧМ-2018
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах отказался от приза, вручаемого лучшему игроку матча на чемпионате мира.
В понедельник сборная Египта проиграла команде Саудовской Аравии (1:2) в матче третьего тура группового этапа турнира. Салах, отметившийся голом, был назван лучшим игроком встречи. По информации портала, он отказался принять приз, среди учредителей которого значится компания, выпускающая алкогольную продукцию.
После матча первого тура против команды Уругвая (0:1) от этого приза отказался вратарь египетской национальной команды Мохамед эль-Шенави. Как тогда объяснил сам голкипер, причиной такого жеста стали не высокомерие или желание каким-то образом обидеть организаторов турнира, дело в том, что, являясь правоверным мусульманином, он просто не мог себе позволить принять подарок от фирмы, производящей алкогольную продукцию, по религиозным соображениям.
После этого случая Международная федерации футбола (ФИФА) приняла решение убрать с приза лучшему игроку матча логотип и название спонсора, если награда будет присуждаться игроку, представляющему государство, где большинство населения исповедует ислам. Однако внесенные изменения во внешний вид приза не изменили решения Салаха.
ТАСС
В понедельник сборная Египта проиграла команде Саудовской Аравии (1:2) в матче третьего тура группового этапа турнира. Салах, отметившийся голом, был назван лучшим игроком встречи. По информации портала, он отказался принять приз, среди учредителей которого значится компания, выпускающая алкогольную продукцию.
После матча первого тура против команды Уругвая (0:1) от этого приза отказался вратарь египетской национальной команды Мохамед эль-Шенави. Как тогда объяснил сам голкипер, причиной такого жеста стали не высокомерие или желание каким-то образом обидеть организаторов турнира, дело в том, что, являясь правоверным мусульманином, он просто не мог себе позволить принять подарок от фирмы, производящей алкогольную продукцию, по религиозным соображениям.
После этого случая Международная федерации футбола (ФИФА) приняла решение убрать с приза лучшему игроку матча логотип и название спонсора, если награда будет присуждаться игроку, представляющему государство, где большинство населения исповедует ислам. Однако внесенные изменения во внешний вид приза не изменили решения Салаха.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.