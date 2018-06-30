Мохамед Салах отказался от приза лучшему игроку матча ЧМ-2018

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах отказался от приза, вручаемого лучшему игроку матча на чемпионате мира.В понедельник сборная Египта проиграла команде Саудовской Аравии (1:2) в матче третьего тура группового этапа турнира. Салах, отметившийся голом, был назван лучшим игроком встречи. По информации портала, он отказался принять приз, среди учредителей которого значится компания, выпускающая алкогольную продукцию.После матча первого тура против команды Уругвая (0:1) от этого приза отказался вратарь египетской национальной команды Мохамед эль-Шенави. Как тогда объяснил сам голкипер, причиной такого жеста стали не высокомерие или желание каким-то образом обидеть организаторов турнира, дело в том, что, являясь правоверным мусульманином, он просто не мог себе позволить принять подарок от фирмы, производящей алкогольную продукцию, по религиозным соображениям.После этого случая Международная федерации футбола (ФИФА) приняла решение убрать с приза лучшему игроку матча логотип и название спонсора, если награда будет присуждаться игроку, представляющему государство, где большинство населения исповедует ислам. Однако внесенные изменения во внешний вид приза не изменили решения Салаха.