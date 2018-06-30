Экс-спартаковец Маркос Рохо вывел Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Аргентины одержала победу над Нигерией на чемпионате мира и смогла пробиться дальше. Решающий гол на 87-й минуте забил бывший защитник "Спартака" Маркос Рохо.В 1/8 финала вышли Аргентина и Хорватия.Чемпионат мира-2018Группа D. 3-й турСтадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия): Месси, 18, Мозес, 52 (пен.), Рохо, 87Нигерия: Узохо, Идову, Омеруо, Балогун, Трост-Эконг, Ндиди, Мозес, Этебо, Оби Микел, Ихеаначо, (Игало, 46), Муса.Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Отаменди, Рохо, Маскерано, Банега, Перес, (Павон, 63), Ди Мария, (Меса, 76), Игуаин, Месси.Предупреждения: Балогун, 35, Банега, 70, Микел, 90, Месси, 90+3