Экс-спартаковец Маркос Рохо вывел Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Экс-спартаковец Маркос Рохо вывел Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Аргентины одержала победу над Нигерией на чемпионате мира и смогла пробиться дальше. Решающий гол на 87-й минуте забил бывший защитник "Спартака" Маркос Рохо.

В 1/8 финала вышли Аргентина и Хорватия.

Чемпионат мира-2018

Группа D. 3-й тур

Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)

Нигерия – Аргентина 1:2

Голы: Месси, 18, Мозес, 52 (пен.), Рохо, 87

Нигерия: Узохо, Идову, Омеруо, Балогун, Трост-Эконг, Ндиди, Мозес, Этебо, Оби Микел, Ихеаначо, (Игало, 46), Муса.

Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Отаменди, Рохо, Маскерано, Банега, Перес, (Павон, 63), Ди Мария, (Меса, 76), Игуаин, Месси.

Предупреждения: Балогун, 35, Банега, 70, Микел, 90, Месси, 90+3
Теги: Сборная Аргентины Сборная Нигерии
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№42 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:30) #
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online

Цитата: filin89
И что? Мяч же в руку попал, на повторе было видно.

А сколько раз судьи не ставили пеналь когда мяч случайно попадал в руку? До куя. Потому что возможности убрать руку не было . Наказание должно соответсвовать "преступлению". Пеналь это гол фактически. Получается из ничего, сэр. Был бы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№41 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 23:24) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: GS
Цитата: filin89
Вторая пенка была 100 процентной! Почему не поставил?....

Возможно, посчитал, что негры после руки нанесли удар по воротам, т.е. рука не повлияла на эпизод. На рикошет ее не спишешь. Ну и ессно, побоялся 2-й ставить, так как 1-й для этого чемпа не очевидный. Мяч был далеко от напа (в отличие от случая с сербами и шведами).

Скорее всего так и есть. Но все же... Этот не поставил, а другой судья указал бы на точку, и тоже был бы прав... Протащили Аргентину, протащили...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№40 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Сегодня, 23:19) #
  • 0
  •  (4)
online

Мусу жаль...


--------------------
Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№39 Написал: Primus Москва (Сегодня, 23:18) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что у ослов пукан рвётся - это понятно. А вот че тут гнилые воют - загадка. Ах да, голешник победный экс-спартаковец на питер-арене забил smirk smirk smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№38 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:17) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всем кто пишет про второй пеник,это ведь ЧМ,а не судейство шоу имени Карася,кстати если говорить про судью то он явно не симпатизировал Аргентине,первого пенальти даже близко не было,за такой балет симуляцию дают
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№37 Написал: pisto (Сегодня, 23:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Хорваты опять помогают
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№36 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 23:15) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Ты своим дегенератам объясни

Ишак, дегенерат тут только один - олень Яша из Химок, который даже читая регламент, продолжает уныло бубнить - мыговно, небылоничего joy


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№35 Написал: GS Москва (Сегодня, 23:15) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: filin89
Вторая пенка была 100 процентной! Почему не поставил?....

Возможно, посчитал, что негры после руки нанесли удар по воротам, т.е. рука не повлияла на эпизод. На рикошет ее не спишешь. Ну и ессно, побоялся 2-й ставить, так как 1-й для этого чемпа не очевидный. Мяч был далеко от напа (в отличие от случая с сербами и шведами).
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№34 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 23:14) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pisto
Цитата: filin89
Судейка, канеш, протащил Аргов в плей-офф. Вторая пенка была 100 процентной! Почему не поставил?....

Потому что он не играл рукой, просто промахнулся головой

И что? Мяч же в руку попал, на повторе было видно.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№33 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 23:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: filin89
Судейка, канеш, протащил Аргов в плей-офф. Вторая пенка была 100 процентной! Почему не поставил?....


Потому что футбол это шоу и фифужники желали бы видеть Аргентину в дальнейших играх,чем нигеров ---пеник второй был 100% --но против ветра ссать бесполезно..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№32 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 23:13) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Экс Спартаковец привычно воткнул экс ослу, традиция ничего не попишешь joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№31 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 23:12) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: dreamcatcher
Помню Италия также играла. Из группы вышла чудом. А потом стала чемпионом мира.)

Вот именно!!! Надеюсь и Аргентина станет чемпионом!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№30 Написал: spiri (Сегодня, 23:09) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший бой!Пой,Аргентина,плачь,Муса!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№29 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 23:09) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
А эксцээсковец (Муса) п.издует обратно в африку жрать бананы
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№28 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 23:09) #
  • +8
  •  (8)

Помню Италия также играла. Из группы вышла чудом. А потом стала чемпионом мира.)
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№27 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:09) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Белый Лис
Цитата: Frankenstein
А жабоеды которые договорняк катали сегодня типа достойны?может как раз наоборот им прилетит за позорный дог

надеюсь что так
тем более аргентинцы можно сказать уже спецы по нигерам blush

Тоже хочу чтобы справедливость восторжествовала!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№26 Написал: pisto (Сегодня, 23:08) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Такие замесы на нашей земле. Дух захватывает!
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№25 Написал: Белый Лис (Сегодня, 23:07) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: pisto
Потому что он не играл рукой, просто промахнулся головой

точнее попал сам себе в руку
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№24 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ты своим дегенератам объясни, коровья какашка пенальти увидел в моменте, когда Рохо ногу задрал)


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№23 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 23:06) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Думаю, в больших футбольных кругах, у людей хватит ума не говорить о спартаковском прошлом Роха, пусть хоть немножко героем побудет.

Спортинг потом был долго в шоке от такой школы, но благо удалось спасти карьеру парню и теперь играет за МЮ и сборную Аргентины.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№22 Написал: Белый Лис (Сегодня, 23:06) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Frankenstein
А жабоеды которые договорняк катали сегодня типа достойны?может как раз наоборот им прилетит за позорный дог

надеюсь что так
тем более аргентинцы можно сказать уже спецы по нигерам blush
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№21 Написал: pisto (Сегодня, 23:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: filin89
Судейка, канеш, протащил Аргов в плей-офф. Вторая пенка была 100 процентной! Почему не поставил?....

Потому что он не играл рукой, просто промахнулся головой
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№20 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 23:05) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
На баклан арене, КБ должен был забить, пусть и бывший кб

5 ру вы огребли на Крестовском.....память как у девочки)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№19 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 23:04) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Maurizio di Mauro
Центральными фигурами матча были судья и Диего Армандо Марадона от которого я каждый раз ухахатывался). Ну а в целом хороший матч, интересный.

Да он бухой , в зю - зю ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№18 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 23:03) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Вывеска Франция-Аргентина - это топ...

две не сыгранные команды, одни пионеры, другие пенсионеры


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№17 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:03) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Белый Лис
Цитата: Frankenstein
Рохо помнит спартаковскую школу!

Ага, это видно потому как он играл в защите.
Ну а аргентинцам с такой игрой светит вылет уже в следующем раунде.

А жабоеды которые договорняк катали сегодня типа достойны?может как раз наоборот им прилетит за позорный дог
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№16 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 23:02) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вползли арги в 1/8 ... При чем , со скрипом ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№15 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 23:01) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы аргентинцы.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№14 Написал: Белый Лис (Сегодня, 23:01) #
  • +1
  •  (11)
online

Цитата: Frankenstein
Рохо помнит спартаковскую школу!

Ага, это видно потому как он играл в защите.
Ну а аргентинцам с такой игрой светит вылет уже в следующем раунде.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№13 Написал: EldarSab Россия (Сегодня, 23:00) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Анжи»
турок поплыл перед месси. чистейший пеналь не дал гон на Дону, а в конце принимал благодарности от него. ПДРС
Регистрация: 12.05.2012 [жалоба]
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