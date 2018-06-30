Теперь без "ху". Хорватия отправила исландских болельщиков домой

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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|Игры
|Победы
|Ничьи
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|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
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|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
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|1
|1
|1
|2
|2
|0
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|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
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|Поражения
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|Очков
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|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
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|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
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|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
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|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
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|2
|1
|0
|1
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|3
|Швеция
|2
|1
|0
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|2
|2
|0
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|4
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|2
|0
|0
|2
|1
|3
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|0
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|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
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|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
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|1
|1
|0
|4
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|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
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|0
|0
|2
|1
|5
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|QF2
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|-:-
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|Победитель QF3
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|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
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Номер 1 рейтинга животных-оракулов кот Ахилл предсказал победу сборной Нигерии над Аргентиной (1)
Теперь без "ху". Хорватия отправила исландских болельщиков домой
С одной стороны, третий тур группового этапа – это время потрясающих развязок, как вчера в группе В. С другой, плацдарм для полудоговорняков и экономии сил лидеров. Если Дания и Франция пошли по первому пути, то хорваты не стали избегать второго и всё равно выиграли. Исландцам оставалось забить 1 мяч для выхода в плей-офф, но вместо этого они пропустили от друга Месси Ракитича и Перишича.
Вчера мы обсуждали необходимость трёх изменений в стартовом составе сборной России, но Златко Далич с запасом переплюнул Станислава Черчесова, сделав в составе 9 изменений. Нетронутыми остались лишь Лука Модрич и Иван Перишич, но и они, наверное, должны были быть заменены по ходу встречи.
Хорватия ещё могла упустить первое место, но для этого Нигерия должна была просто порвать Аргентину. Поэтому Далич в принципе ничем не рисковал, если не вспоминать о, например, сборной Голландии-2008, которая разорвала сильных соперников в первых матчах, полностью заменила состав на третий, а в четвертьфинале всё равно ничего не смогла поделать с Россией, несмотря на вроде бы свежий оптимальный состав.
В любом случае, исландцы, которым нужна была только победа, наверняка не расстроились таким переменам в составе. Можно сколько угодно говорить про мотивацию резервистов, но всё же обыграть полегче, чем основу. Хотя пока на поле Лука Модрич, слово «легче» должно быть исключено из лексикона соперников Хорватии.
Однако с первых минут инициативу захватили хорваты. Это никого бы не удивило, не будь их перевес настолько весомым. Минут 5 команда Далича вообще не давала исландцам потрогать мяч. Но после 10 минут тотально, пусть и не острого доминирования, Пьяца хлёстко отмахнулся от Бьярнассона и разбил тому нос. Пока «Тора» приводили в порядок, исландские болельщики с примкнувшими к ним россиянами исполнили традиционное «ху», а игроки команды пришли в себя и всё-таки начали играть в футбол.
Постепенно перевес переполз к команде Хадльгримссона, к концу тайма она даже прижала хорватов к воротам и создала пару отличных возможностей для ударов Бьярнассона и Гунарссона. В обоих случаях хорватов спас Калинич. Но не тот, что отказался выйти на замену в игре с Нигерией, сославшись на проблемы со спиной и был отчислен, а вратарь.
Исландцы по традиции старались превратить в стандарт любой аут. Играли как умели: без особой выдумки, но с самоотдачей и упорством, которое проявлялось в количестве бесполезных забросов и навесов. Оборона Хорватии во главе с Чорлукой держалась достойно – удары исландцы наносили лишь с линии штрафной после отскоков или откатов назад. К одной опасной ситуации привёл неожиданный отбор Финбогассона на чужой половине поля, но сам нападающий после стенки с Сигурдссоном промахнулся.
Ближе к голу уже после перерыва оказался Бадель, пальнувший издали с рикошетом от Сигурдссона в перекладину. Гол нигерийцев, сравнявший счёт в матче с Аргентиной, не был хорошей вестью для Исландии: при счёте 1:1 в параллельной встрече северянам надо было забивать 3, но вместо этого «викинги» ещё и пропустили. Благодаря активным действиям Пиварича на подборе и его удобному пасу назад Бадель со второй попытки всё же поразил ворота соперника, небольшие шансы которого скатывались к нулю.
Вернуться в игру исландцы могли сразу же: Ингасон вдруг начал выигрывать вообще весь верх в чужой штрафной и сначала заставил Калинича вытаскивать мяч из-под перекладины, а через минуту угодил прямо в неё. Не использовать такие шансы, причём дуплетом, было уже непозволительно – Исландии нужно было забивать три. Если вспомнить предыдущий абзац, то можно понять, что с пропущенным мячом положение относительно Нигерии никак не поменялось.
Хорватия же свысока и без нервов поглядывала на все эти расклады и разборки, а Далич стал проводить плановые замены. Пребывание Модрича на поле закончилось на 65 минуте. Хадльгримссон до 71 минуты обходился стартовым составом, а затем выпустил ростовчанина Сигударссона вместо ростовчанина же Сигурдссона на «Ростов Арене». Но Далич сыграл на опережение и под дополнительного нападающего выпустил третьего центрального защитника Ловрена вместо Пьяцы.
Схожая замена в исполнении тренера «Лацио» Симоне Индзаги недавно вызвала истерику у Александра Шмурнова и была названа клиническим кретинизмом. Тогда комментатор, конечно, явно перебрал с эмоциями, но такая точка зрения, как показывает практика, имеет право на жизнь. Ведь Ловрен через 5 минут после выхода решил сыграть на перехвате в баскетбольном стиле и привёз пенальти. Гилфи свой второй пенальти на этом турнире реализовал.
На 81 минуте Далич вызвал удивление заменой не у Шмурнова, а у его коллег Генича и Казанского: на концовку хорватский тренер выпустил Ракитича, который «висел» на карточке и рисковал пропустить 1/8 финала, хотя первому месту Хорватии вообще ничего не угрожало. Заменил он, кстати, Ковачича, а не Перишича, как можно было подумать.
Но по итогу Далич оказался прав: Ракитич сразу же принялся помогать Лео Месси, удерживая Исландию на последней строчке и вдали от хорватских ворот. Иван помог захватить ситуацию в центре поля, принялся исполнять стандарты. И тогда, когда Рохо забил в ворота Нигерии, а Исландии до плей-офф остался всего 1 мяч, Иван выдал отличный голевой пас на Перишича, который зафиксировал Исландию на 4 месте, а Хорватию – на первом с тремя победами, даже при участии дублирующего состава. Данию эти парни должны проходить без проблем.
Вылет Исландии как команды особой жалости не вызывает. Да, печален отъезд потрясающих болельщиков, но эти «викинги» какие-то неправильные. Когда их рвала Нигерия, они ничего не могли поделать. Когда, нужно было пойти, надавить и забить дублирующему составу немотивированного соперника, Исландия еле отбивалась от ударов Ракитича и Перишича. Не берусь говорить за игру Нигерия – Аргентина, но судьба хорватов и исландцев абсолютно справедлива. Сегодняшний матч добавил плюсик в карму за ненужную победу одним и подтвердил заслуженность вылета других.
[center]
Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Магнуссон, Р. Сигурдссон (Сигурдарсон, 70), Ингасон, Бьярнасон (Траустасон, 90), Гудмундссон, Гуннарссон, Г. Сигурдссон, Холлфредссон, Финнбогасон (А. Гудмундссон, 85).
Хорватия: Л. Калинич, Пиварич, Едвай, Чалета-Цар, Чорлука, Модрич (Брадарич, 65), Бадель, Ковачич (Ракитич, 81), Перишич, Пьяца (Ловрен, 69), Крамарич.
Предупреждения: Пьяца, 14, Холлфредссон, 59, Финнбогасон, 64, Едвай, 83, Севарссон, 84.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Вчера мы обсуждали необходимость трёх изменений в стартовом составе сборной России, но Златко Далич с запасом переплюнул Станислава Черчесова, сделав в составе 9 изменений. Нетронутыми остались лишь Лука Модрич и Иван Перишич, но и они, наверное, должны были быть заменены по ходу встречи.
Хорватия ещё могла упустить первое место, но для этого Нигерия должна была просто порвать Аргентину. Поэтому Далич в принципе ничем не рисковал, если не вспоминать о, например, сборной Голландии-2008, которая разорвала сильных соперников в первых матчах, полностью заменила состав на третий, а в четвертьфинале всё равно ничего не смогла поделать с Россией, несмотря на вроде бы свежий оптимальный состав.
В любом случае, исландцы, которым нужна была только победа, наверняка не расстроились таким переменам в составе. Можно сколько угодно говорить про мотивацию резервистов, но всё же обыграть полегче, чем основу. Хотя пока на поле Лука Модрич, слово «легче» должно быть исключено из лексикона соперников Хорватии.
Однако с первых минут инициативу захватили хорваты. Это никого бы не удивило, не будь их перевес настолько весомым. Минут 5 команда Далича вообще не давала исландцам потрогать мяч. Но после 10 минут тотально, пусть и не острого доминирования, Пьяца хлёстко отмахнулся от Бьярнассона и разбил тому нос. Пока «Тора» приводили в порядок, исландские болельщики с примкнувшими к ним россиянами исполнили традиционное «ху», а игроки команды пришли в себя и всё-таки начали играть в футбол.
Постепенно перевес переполз к команде Хадльгримссона, к концу тайма она даже прижала хорватов к воротам и создала пару отличных возможностей для ударов Бьярнассона и Гунарссона. В обоих случаях хорватов спас Калинич. Но не тот, что отказался выйти на замену в игре с Нигерией, сославшись на проблемы со спиной и был отчислен, а вратарь.
Исландцы по традиции старались превратить в стандарт любой аут. Играли как умели: без особой выдумки, но с самоотдачей и упорством, которое проявлялось в количестве бесполезных забросов и навесов. Оборона Хорватии во главе с Чорлукой держалась достойно – удары исландцы наносили лишь с линии штрафной после отскоков или откатов назад. К одной опасной ситуации привёл неожиданный отбор Финбогассона на чужой половине поля, но сам нападающий после стенки с Сигурдссоном промахнулся.
Ближе к голу уже после перерыва оказался Бадель, пальнувший издали с рикошетом от Сигурдссона в перекладину. Гол нигерийцев, сравнявший счёт в матче с Аргентиной, не был хорошей вестью для Исландии: при счёте 1:1 в параллельной встрече северянам надо было забивать 3, но вместо этого «викинги» ещё и пропустили. Благодаря активным действиям Пиварича на подборе и его удобному пасу назад Бадель со второй попытки всё же поразил ворота соперника, небольшие шансы которого скатывались к нулю.
Вернуться в игру исландцы могли сразу же: Ингасон вдруг начал выигрывать вообще весь верх в чужой штрафной и сначала заставил Калинича вытаскивать мяч из-под перекладины, а через минуту угодил прямо в неё. Не использовать такие шансы, причём дуплетом, было уже непозволительно – Исландии нужно было забивать три. Если вспомнить предыдущий абзац, то можно понять, что с пропущенным мячом положение относительно Нигерии никак не поменялось.
Хорватия же свысока и без нервов поглядывала на все эти расклады и разборки, а Далич стал проводить плановые замены. Пребывание Модрича на поле закончилось на 65 минуте. Хадльгримссон до 71 минуты обходился стартовым составом, а затем выпустил ростовчанина Сигударссона вместо ростовчанина же Сигурдссона на «Ростов Арене». Но Далич сыграл на опережение и под дополнительного нападающего выпустил третьего центрального защитника Ловрена вместо Пьяцы.
Схожая замена в исполнении тренера «Лацио» Симоне Индзаги недавно вызвала истерику у Александра Шмурнова и была названа клиническим кретинизмом. Тогда комментатор, конечно, явно перебрал с эмоциями, но такая точка зрения, как показывает практика, имеет право на жизнь. Ведь Ловрен через 5 минут после выхода решил сыграть на перехвате в баскетбольном стиле и привёз пенальти. Гилфи свой второй пенальти на этом турнире реализовал.
На 81 минуте Далич вызвал удивление заменой не у Шмурнова, а у его коллег Генича и Казанского: на концовку хорватский тренер выпустил Ракитича, который «висел» на карточке и рисковал пропустить 1/8 финала, хотя первому месту Хорватии вообще ничего не угрожало. Заменил он, кстати, Ковачича, а не Перишича, как можно было подумать.
Но по итогу Далич оказался прав: Ракитич сразу же принялся помогать Лео Месси, удерживая Исландию на последней строчке и вдали от хорватских ворот. Иван помог захватить ситуацию в центре поля, принялся исполнять стандарты. И тогда, когда Рохо забил в ворота Нигерии, а Исландии до плей-офф остался всего 1 мяч, Иван выдал отличный голевой пас на Перишича, который зафиксировал Исландию на 4 месте, а Хорватию – на первом с тремя победами, даже при участии дублирующего состава. Данию эти парни должны проходить без проблем.
Вылет Исландии как команды особой жалости не вызывает. Да, печален отъезд потрясающих болельщиков, но эти «викинги» какие-то неправильные. Когда их рвала Нигерия, они ничего не могли поделать. Когда, нужно было пойти, надавить и забить дублирующему составу немотивированного соперника, Исландия еле отбивалась от ударов Ракитича и Перишича. Не берусь говорить за игру Нигерия – Аргентина, но судьба хорватов и исландцев абсолютно справедлива. Сегодняшний матч добавил плюсик в карму за ненужную победу одним и подтвердил заслуженность вылета других.
Чемпионат мира-2018
Группа D. 3-й тур
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия)
Исландия – Хорватия 1:2
Голы: Г. Сигурдссон, 76 (пен) - Бадель, 53, Перишич, 90.
Группа D. 3-й тур
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия)
Исландия – Хорватия 1:2
Голы: Г. Сигурдссон, 76 (пен) - Бадель, 53, Перишич, 90.
[center]
Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Магнуссон, Р. Сигурдссон (Сигурдарсон, 70), Ингасон, Бьярнасон (Траустасон, 90), Гудмундссон, Гуннарссон, Г. Сигурдссон, Холлфредссон, Финнбогасон (А. Гудмундссон, 85).
Хорватия: Л. Калинич, Пиварич, Едвай, Чалета-Цар, Чорлука, Модрич (Брадарич, 65), Бадель, Ковачич (Ракитич, 81), Перишич, Пьяца (Ловрен, 69), Крамарич.
Предупреждения: Пьяца, 14, Холлфредссон, 59, Финнбогасон, 64, Едвай, 83, Севарссон, 84.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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