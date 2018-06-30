Теперь без "ху". Хорватия отправила исландских болельщиков домой





Группа D. 3-й тур



Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия)



Исландия – Хорватия 1:2



Голы: Г. Сигурдссон, 76 (пен) - Бадель, 53, Перишич, 90. Чемпионат мира-2018Группа D. 3-й тур

С одной стороны, третий тур группового этапа – это время потрясающих развязок, как вчера в группе В. С другой, плацдарм для полудоговорняков и экономии сил лидеров. Если Дания и Франция пошли по первому пути, то хорваты не стали избегать второго и всё равно выиграли. Исландцам оставалось забить 1 мяч для выхода в плей-офф, но вместо этого они пропустили от друга Месси Ракитича и Перишича.Вчера мы обсуждали необходимость трёх изменений в стартовом составе сборной России, но Златко Далич с запасом переплюнул Станислава Черчесова, сделав в составе 9 изменений. Нетронутыми остались лишь Лука Модрич и Иван Перишич, но и они, наверное, должны были быть заменены по ходу встречи.Хорватия ещё могла упустить первое место, но для этого Нигерия должна была просто порвать Аргентину. Поэтому Далич в принципе ничем не рисковал, если не вспоминать о, например, сборной Голландии-2008, которая разорвала сильных соперников в первых матчах, полностью заменила состав на третий, а в четвертьфинале всё равно ничего не смогла поделать с Россией, несмотря на вроде бы свежий оптимальный состав.В любом случае, исландцы, которым нужна была только победа, наверняка не расстроились таким переменам в составе. Можно сколько угодно говорить про мотивацию резервистов, но всё же обыграть полегче, чем основу. Хотя пока на поле Лука Модрич, слово «легче» должно быть исключено из лексикона соперников Хорватии.Однако с первых минут инициативу захватили хорваты. Это никого бы не удивило, не будь их перевес настолько весомым. Минут 5 команда Далича вообще не давала исландцам потрогать мяч. Но после 10 минут тотально, пусть и не острого доминирования, Пьяца хлёстко отмахнулся от Бьярнассона и разбил тому нос. Пока «Тора» приводили в порядок, исландские болельщики с примкнувшими к ним россиянами исполнили традиционное «ху», а игроки команды пришли в себя и всё-таки начали играть в футбол.Постепенно перевес переполз к команде Хадльгримссона, к концу тайма она даже прижала хорватов к воротам и создала пару отличных возможностей для ударов Бьярнассона и Гунарссона. В обоих случаях хорватов спас Калинич. Но не тот, что отказался выйти на замену в игре с Нигерией, сославшись на проблемы со спиной и был отчислен, а вратарь.Исландцы по традиции старались превратить в стандарт любой аут. Играли как умели: без особой выдумки, но с самоотдачей и упорством, которое проявлялось в количестве бесполезных забросов и навесов. Оборона Хорватии во главе с Чорлукой держалась достойно – удары исландцы наносили лишь с линии штрафной после отскоков или откатов назад. К одной опасной ситуации привёл неожиданный отбор Финбогассона на чужой половине поля, но сам нападающий после стенки с Сигурдссоном промахнулся.Ближе к голу уже после перерыва оказался Бадель, пальнувший издали с рикошетом от Сигурдссона в перекладину. Гол нигерийцев, сравнявший счёт в матче с Аргентиной, не был хорошей вестью для Исландии: при счёте 1:1 в параллельной встрече северянам надо было забивать 3, но вместо этого «викинги» ещё и пропустили. Благодаря активным действиям Пиварича на подборе и его удобному пасу назад Бадель со второй попытки всё же поразил ворота соперника, небольшие шансы которого скатывались к нулю.Вернуться в игру исландцы могли сразу же: Ингасон вдруг начал выигрывать вообще весь верх в чужой штрафной и сначала заставил Калинича вытаскивать мяч из-под перекладины, а через минуту угодил прямо в неё. Не использовать такие шансы, причём дуплетом, было уже непозволительно – Исландии нужно было забивать три. Если вспомнить предыдущий абзац, то можно понять, что с пропущенным мячом положение относительно Нигерии никак не поменялось.Хорватия же свысока и без нервов поглядывала на все эти расклады и разборки, а Далич стал проводить плановые замены. Пребывание Модрича на поле закончилось на 65 минуте. Хадльгримссон до 71 минуты обходился стартовым составом, а затем выпустил ростовчанина Сигударссона вместо ростовчанина же Сигурдссона на «Ростов Арене». Но Далич сыграл на опережение и под дополнительного нападающего выпустил третьего центрального защитника Ловрена вместо Пьяцы.Схожая замена в исполнении тренера «Лацио» Симоне Индзаги недавно вызвала истерику у Александра Шмурнова и была названа клиническим кретинизмом. Тогда комментатор, конечно, явно перебрал с эмоциями, но такая точка зрения, как показывает практика, имеет право на жизнь. Ведь Ловрен через 5 минут после выхода решил сыграть на перехвате в баскетбольном стиле и привёз пенальти. Гилфи свой второй пенальти на этом турнире реализовал.На 81 минуте Далич вызвал удивление заменой не у Шмурнова, а у его коллег Генича и Казанского: на концовку хорватский тренер выпустил Ракитича, который «висел» на карточке и рисковал пропустить 1/8 финала, хотя первому месту Хорватии вообще ничего не угрожало. Заменил он, кстати, Ковачича, а не Перишича, как можно было подумать.Но по итогу Далич оказался прав: Ракитич сразу же принялся помогать Лео Месси, удерживая Исландию на последней строчке и вдали от хорватских ворот. Иван помог захватить ситуацию в центре поля, принялся исполнять стандарты. И тогда, когда Рохо забил в ворота Нигерии, а Исландии до плей-офф остался всего 1 мяч, Иван выдал отличный голевой пас на Перишича, который зафиксировал Исландию на 4 месте, а Хорватию – на первом с тремя победами, даже при участии дублирующего состава. Данию эти парни должны проходить без проблем.Вылет Исландии как команды особой жалости не вызывает. Да, печален отъезд потрясающих болельщиков, но эти «викинги» какие-то неправильные. Когда их рвала Нигерия, они ничего не могли поделать. Когда, нужно было пойти, надавить и забить дублирующему составу немотивированного соперника, Исландия еле отбивалась от ударов Ракитича и Перишича. Не берусь говорить за игру Нигерия – Аргентина, но судьба хорватов и исландцев абсолютно справедлива. Сегодняшний матч добавил плюсик в карму за ненужную победу одним и подтвердил заслуженность вылета других.[center]: Халлдорссон, Севарссон, Магнуссон, Р. Сигурдссон (Сигурдарсон, 70), Ингасон, Бьярнасон (Траустасон, 90), Гудмундссон, Гуннарссон, Г. Сигурдссон, Холлфредссон, Финнбогасон (А. Гудмундссон, 85).: Л. Калинич, Пиварич, Едвай, Чалета-Цар, Чорлука, Модрич (Брадарич, 65), Бадель, Ковачич (Ракитич, 81), Перишич, Пьяца (Ловрен, 69), Крамарич.: Пьяца, 14, Холлфредссон, 59, Финнбогасон, 64, Едвай, 83, Севарссон, 84.