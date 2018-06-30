Аргентина сыграет с Францией в 1/8 финала ЧМ-2018, Хорватия - с Данией

Определились ещё две пары 1/8 финала чемпионата мира-2018.Сборная Франции, как победитель группы С, сыграет с командой Аргентины, которая заняла второе место в квартете D. Встреча пройдёт в Казани 30 июня.Команде Хорватии, победителю группы D, предстоит сыграть в первом раунде плей-офф со сборной Дании, занявшей второе место в группе C. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе 1 июля.